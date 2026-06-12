hxbbgaf Ти просто не заходь туди як в ТЦК, з слюнями на підборідді, розмахуючи довідкою що багато років по псих.лікарням. Дивись і візьмуть. А бажаючих може бути і не дуже багато, бо зп (гіпотетично) до тисячі доларів, а для Києва більшість хоче більше. Проте з бронюванням же!! То що, спробуєш?
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення окладів поліцейським
А військовим, які воюють з озброєним до зубів ворогом, не підвищують 3 роки. А ментам того року підвищили і знов? Ця влада боїться свого народу більше, ніж зовнішнього агресора. Он відео бачили, як 30 поліцейських 1 хворого хапають. https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY За даними вікіпедії, в нас 356 на 100 тис. населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Список_країн_за_кількістю_поліціянтів Не знаю жодного знайомого, кому вони б допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
hxbbgaf звертався ? Будеш збирати дрони? Бо оце все «за вухо на чисту воду всіх негідників» без сумніву важлива місія, але на якусь більш осяжну допомогу воюючій державі ти здатний? Волонтер ти міг би бути, тебе ж не можуть схопити ТЦК-ники. Може ти в світлу працюючи відраховуєш тисяч 50 податків щомісяця? Донати може тисяч 20-30 щомісяця , якщо працюєш в сіру?? Я таких патріотичних відчайдух не так багато в житті зустрічав. Ладно ти воювати непридатний по влк, але ж є інші дії , які були б корисні для воюючої держави??
У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ТЦК УТРИМУВАЛИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ — ЛУБІНЕЦЬ
У Тернопільському ТЦК та СП утримують людей з інвалідністю та психічними розладами. Це з’ясувалося під час моніторингового візиту туди, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні — вона була потрібна ще вчора. І це не популістські заяви чи абстрактні розмови про зміни. Це висновки людей, які побачили ситуацію, пов’язану із бусифікацією на власні очі. Завдяки втручанню нашої команди було негайно звільнено п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації», — додав Лубінець.
Коли представники омбудсмена приїхали в Тернопільський ТЦК, там утримували близько 28 людей. З них 17 у письмовому вигляді звернулися до Лубінця зі скаргами щодо можливого порушення їхніх прав.
Омбудсмен розповів, що на місці його представники побачили п’яного наглядача за мобілізованими. За словами Лубінця, рівень алкоголю того в крові у сім разів перевищував допустиму норму.
Від утримуваних у ТЦК людей представники омбудсмена дізналися про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів та недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії. Все це задокументували та повідомили про порушення керівництву.
«Найпоказовіше у цій ситуації те, що за результатами втручання команда Офісу Омбудсмана звільнила п’ятьох людей. Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року. За результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому», — додав Лубінець.
Нагадаємо, 4 червня отримали підозри у катуванні військовозобов’язаних посадовці Ужгородського РТЦК та СП. Зокрема, у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі підозрюється начальник групи військового обліку та т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП.
Он Гончаренко якраз за Одесу говорив. "Підбиваємо підсумки першого кейсу
У Пересипському РТЦК 3 військослужбовців після мобілізації, придатні, одразу почали служити в ТЦК. Їх було викрито на створенні злочинної групи разом з офіцером поліції, яка займалася вибиванням коштів, рекетом, грабунком, побиттям, шантажем.
Після того як їх було викрито, керівники районного ТЦК та заступник начальника обласного відсторонені. Військовослужбовці далі приходять на роботу, в них урізана заробітня плата, але вони знаходяться на тому ж місці, на тих же посадах. Зараз тримає службове розслідування і ми чекаємо результатів.
Ще:
"До обмежено придатного водія швидкої застосували зброю, перцевий балончик і наручники, а один із працівників ТЦК вдарив його рукояттю пістолета по голові.
Унаслідок цього чоловік отримав важку травму голови та був госпіталізований. Гематома, пробитий череп, сильна кровотеча.
Розглянули цей кейс. Далі - мій далог з представниками Одеського ОТЦК.
— Ми не змогли встановити обставини події чи причетних осіб. Інформація щодо розгляду чи рішень правоохоронних органів нам також невідома.
— Тобто не було такої людини? Чи її не мобілізовували? Де тут неправда? Це все вигадка?
— Невстановлено причетність до цього інциденту військовослужбовців.
— Тобто водій швидкої є, хтось його вдарив по голові, але невідомо, хто його вдарив?
— На жаль, так.."
Ще:
"На Одещині Березівський ТЦК мобілізував 29-річного чоловіка з інвалідністю з дитинства. За словами колишнього посадовця МОЗ Павла Поламарчука, призов у пришвидшеному режимі особисто погодив керівник ТЦК, а ВЛК чоловік пройшов менш ніж за дві години, після чого його одразу відправили до військової частини.
Уже в першу ніч мобілізованому стало зле, а наступного ранку у нього стався епілептичний напад. За інформацією Поламарчука, належної медичної допомоги чоловік не отримав. Увечері стався повторний напад, після якого лікарі констатували смерть."
Ще знайома історія - браві вояки, що повоювали 2 тижні. t.me/oleksiihoncharenko /55483