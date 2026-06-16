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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Вів 16 чер, 2026 11:18
hxbbgaf
ще що? Довідку йти брати спеціально для тебе?
Нічого. Тілько ок-7
В дії, 1 хвилина ділов.
вважати, що податки сплачуються тільки з зарплат. Які б були ті зарплати і скільки, якби ніхто нічого не купляв? Взагалі-то, все йде з виручки
Ну то так і скажи що не платиш, а то починаєш тут
Я таких як ти наскрізь бачу: якщо починає розказувати що когось утримує податками, то 1000% не платит іх. І ПДВ теж, бо купує все в переходах та на лотках «у бабок», яких ясна справа «чіпати не треба», як і піідзаборні нелегальні заправки. Але це вже не про тебе
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 чер, 2026 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 16 чер, 2026 11:32
hxbbgaf написав:
Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.
Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.
1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?
2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?
Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?
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Додано: Вів 16 чер, 2026 21:58
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.
Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.
1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?
2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?
Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?
Звісно, треба, де я казав, що це справедливо, для цього і треба мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт. І вистачить не тільки на демобілізацію тих 100 тис. реально воюючих, а і на каву в Ялті.
Вийшло, і що, це справедливо? Це треба підтримати і поцілувати тих корупціонерів в ті дупи, за які вони вони бояться і бояться свого народу більше, ніж зовнішнього ворога?
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Додано: Вів 16 чер, 2026 22:44
hxbbgaf
все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також
Абирвалга? Його чому не треба? 😅😅
Хоч одна причина?
Купа людей «забоньовані», ай негодяї!! Чим кращий абирвалг? 🤭
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