RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:18

hxbbgaf


ще що? Довідку йти брати спеціально для тебе?


Нічого. Тілько ок-7
В дії, 1 хвилина ділов.


вважати, що податки сплачуються тільки з зарплат. Які б були ті зарплати і скільки, якби ніхто нічого не купляв? Взагалі-то, все йде з виручки


Ну то так і скажи що не платиш, а то починаєш тут
Я таких як ти наскрізь бачу: якщо починає розказувати що когось утримує податками, то 1000% не платит іх. І ПДВ теж, бо купує все в переходах та на лотках «у бабок», яких ясна справа «чіпати не треба», як і піідзаборні нелегальні заправки. Але це вже не про тебе
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 чер, 2026 11:33, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19337
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:32

  hxbbgaf написав:Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.

Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.
1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?
2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?
Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 21:58

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.

Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.
1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?
2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?
Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?

Звісно, треба, де я казав, що це справедливо, для цього і треба мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт. І вистачить не тільки на демобілізацію тих 100 тис. реально воюючих, а і на каву в Ялті.
Вийшло, і що, це справедливо? Це треба підтримати і поцілувати тих корупціонерів в ті дупи, за які вони вони бояться і бояться свого народу більше, ніж зовнішнього ворога?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23455
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 22:44

hxbbgaf

все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також


Абирвалга? Його чому не треба? 😅😅
Хоч одна причина?
Купа людей «забоньовані», ай негодяї!! Чим кращий абирвалг? 🤭
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19337
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
  #<1 ... 150151152153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1164)
16.06.2026 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.