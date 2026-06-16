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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 150151152153 Додано: Вів 16 чер, 2026 11:18 hxbbgaf





ще що? Довідку йти брати спеціально для тебе?





Нічого. Тілько ок-7

В дії, 1 хвилина ділов.





вважати, що податки сплачуються тільки з зарплат. Які б були ті зарплати і скільки, якби ніхто нічого не купляв? Взагалі-то, все йде з виручки





Ну то так і скажи що не платиш, а то починаєш тут

Я таких як ти наскрізь бачу: якщо починає розказувати що когось утримує податками, то 1000% не платит іх. І ПДВ теж, бо купує все в переходах та на лотках «у бабок», яких ясна справа «чіпати не треба», як і піідзаборні нелегальні заправки. Але це вже не про тебе Нічого. Тілько ок-7В дії, 1 хвилина ділов.Ну то так і скажи що не платиш, а то починаєш тутЯ таких як ти наскрізь бачу: якщо починає розказувати що когось утримує податками, то 1000% не платит іх. І ПДВ теж, бо купує все в переходах та на лотках «у бабок», яких ясна справа «чіпати не треба», як і піідзаборні нелегальні заправки. Але це вже не про тебе Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 чер, 2026 11:33, всього редагувалось 2 разів. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19337 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 11:32 hxbbgaf написав: Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого. Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.

Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.

1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?

2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?

Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав? Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав? Banderlog

Повідомлень: 5526 З нами з: 24.06.14 Подякував: 123 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 21:58 Banderlog написав: hxbbgaf написав: Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого. Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.

Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.

1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?

2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?

Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав? Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову.1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема?2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати?Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?

Звісно, треба, де я казав, що це справедливо, для цього і треба мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт. І вистачить не тільки на демобілізацію тих 100 тис. реально воюючих, а і на каву в Ялті.

Вийшло, і що, це справедливо? Це треба підтримати і поцілувати тих корупціонерів в ті дупи, за які вони вони бояться і бояться свого народу більше, ніж зовнішнього ворога? Звісно, треба, де я казав, що це справедливо, для цього і треба мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт. І вистачить не тільки на демобілізацію тих 100 тис. реально воюючих, а і на каву в Ялті.Вийшло, і що, це справедливо? Це треба підтримати і поцілувати тих корупціонерів в ті дупи, за які вони вони бояться і бояться свого народу більше, ніж зовнішнього ворога? hxbbgaf Повідомлень: 23455 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1687 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 22:44 hxbbgaf



все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також





Абирвалга? Його чому не треба? 😅😅

Хоч одна причина?

Купа людей «забоньовані», ай негодяї!! Чим кращий абирвалг? 🤭 Абирвалга? Його чому не треба? 😅😅Хоч одна причина?Купа людей «забоньовані», ай негодяї!! Чим кращий абирвалг? 🤭 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19337 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 150151152153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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