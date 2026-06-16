вважати, що податки сплачуються тільки з зарплат. Які б були ті зарплати і скільки, якби ніхто нічого не купляв? Взагалі-то, все йде з виручки
Ну то так і скажи що не платиш, а то починаєш тут Я таких як ти наскрізь бачу: якщо починає розказувати що когось утримує податками, то 1000% не платит іх. І ПДВ теж, бо купує все в переходах та на лотках «у бабок», яких ясна справа «чіпати не треба», як і піідзаборні нелегальні заправки. Але це вже не про тебе
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 чер, 2026 11:33, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.
Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову. 1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема? 2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати? Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?
hxbbgaf написав:Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.
Поудаляли все промайданівці). Но думаю, варто продовжити розмову. 1. Ти все закликаєш послати поліцаїв замість тебе воювати і жодного разу я не бачив щоб ти написав що треба вводити чіткі терміни демобілізації. По твому це справедливо що люди вже більше 4 х років на війні? І кінця цьому нема? 2. Я тобі писав що поліцаїв будуть добирати і їм збільшувати зарплати? Так вийшло? То мож варто прислухатись а не жити в світі рожевих поні та конституційних прав?
Звісно, треба, де я казав, що це справедливо, для цього і треба мобілізувати хоча б частково і поліцаїв, і поліцію охорони, і муніципальну охорону, і тих нацгвардіців, які охороняють тисячами руїни, і міську варту, і венбести, сиріуси, охоронні холдінги і т.д., все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також офіцерів, молодих відставників, блатних з тилових частин перевести на фронт. І вистачить не тільки на демобілізацію тих 100 тис. реально воюючих, а і на каву в Ялті. Вийшло, і що, це справедливо? Це треба підтримати і поцілувати тих корупціонерів в ті дупи, за які вони вони бояться і бояться свого народу більше, ніж зовнішнього ворога?
все чорне від них всіх, їх вже більше ніж людей, а також
Абирвалга? Його чому не треба? 😅😅 Хоч одна причина? Купа людей «заброньовані», ай негодяї!! Чим кращий абирвалг? 🤭
так я не заброньований, а їх держава сама звільнила від відправки на фронт і посадила людям на шию і ще й щоб знущались із цих людей. Он "Незаконно утримували чоловіків, катували їх і чинили сексуальне насильство: на Одещині викрили групу працівників РТЦК" https://espreso.tv/kryminal-nezakonno-u ... ikiv-rttsk Про сексуальне насильство я ще не чув в ЗМІ! Напевно, знов згвалтували якогось митника. що розголос пішов. Що буде далі? Вже починається садо-мазо!