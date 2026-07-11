RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхование
Главная Пользователи Поиск FAQ Правила Обратная связь
Форумы
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 167168169170
Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:10

hxbbgaf

Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було


А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»?
Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших?
Hotab
Форумчанин року
 
Сообщения: 19604
С нами с: 15.02.09
Благодарил (а): 396 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.
 
 
7
8
6
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:48

  Hotab писал(а):hxbbgaf

Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було


А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»?
Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших?

Якби було, то хапали б і тягнули. Решту камента ти "ковтнув". Почалося все з того, що той удод підійшов і почав лупити людину.
Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів..?
Последний раз редактировалось hxbbgaf Сб 11 июл, 2026 11:14, всего редактировалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Сообщения: 23545
С нами с: 24.08.09
Благодарил (а): 1688 раз.
Поблагодарили: 2401 раз.
 
 
1
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:48

hxbbgaf
 
Сообщения: 23545
С нами с: 24.08.09
Благодарил (а): 1688 раз.
Поблагодарили: 2401 раз.
 
 
1
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 11:16

  NatiK писал(а):Бывшая жена львовского ТЦКшника Романа Удута, который ударил сзади по голове парня, чем и спровоцировал бунт во Львове, издевался над ней и своим ребенком:

Изображение

Влада навмисно набирає покидьків в силовики і тітушки. Лайно до лайна липне.
hxbbgaf
 
Сообщения: 23545
С нами с: 24.08.09
Благодарил (а): 1688 раз.
Поблагодарили: 2401 раз.
 
 
1
Сообщение Добавлено: Сб 11 июл, 2026 11:27

hxbbgaf

Почалося все з того, що той удод підійшов і почав лупити людину.


Ні, перед цим запакували ухилеса. А натовп прийшов «визволяти». Ти ходиш «визволяти»? Ні, бо інстинкт самозбереження є. Волієш воювати в інтернеті.

Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів..?


Тоді коли і мобілізація тебе, ви в однаковому статусі «військовозобовʼязаний».
Hotab
Форумчанин року
 
Сообщения: 19604
С нами с: 15.02.09
Благодарил (а): 396 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.
 
 
7
8
6
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Добавить
    тему
Ответить
на тему
Следить
за темой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2
Модераторы: Ірина_, Модератор

Сейчас обсуждается
Все материалы
Топ
ответов
Топ
пользователей
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При использовании материалов этой страницы ссылка на FINANCE.UA обязательна,
для интернет-изданий - гиперссылка, не закрытая для индексации поисковыми системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфиденциальность.
Powered by phpBB.