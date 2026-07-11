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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Добавить

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#<1 ... 167168169170 Добавлено: Пт 10 июл, 2026 23:10 hxbbgaf



Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було





А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»?

Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших? А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»?Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших? Hotab Форумчанин року Сообщения: 19604 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2641 раз. 7 8 6 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:48 Hotab писал(а): hxbbgaf



Напевно, зупинили і хотіли когось схопити, а причин хапати не було





А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»?

Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших? А якщо причин «було», а босота зібралася «визволяти», а простіше кажучи «перешкоджати»?Може не треба було цього робити? Може на 5-му році війни вже наче і час бути на ній? Хоча б рік , з 12-ти років всієї війни, чи з 4-х років широкомасштабної. Не час? Хай ті хто там вже є на фронті тягнуть до кінця за інших?

Якби було, то хапали б і тягнули. Решту камента ти "ковтнув". Почалося все з того, що той удод підійшов і почав лупити людину.

Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів..? Якби було, то хапали б і тягнули. Решту камента ти "ковтнув". Почалося все з того, що той удод підійшов і почав лупити людину.Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів..? Последний раз редактировалось hxbbgaf Сб 11 июл, 2026 11:14, всего редактировалось 1 раз. hxbbgaf Сообщения: 23545 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 10:48 hxbbgaf Сообщения: 23545 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 11:16 NatiK писал(а): Бывшая жена львовского ТЦКшника Романа Удута, который ударил сзади по голове парня, чем и спровоцировал бунт во Львове, издевался над ней и своим ребенком:



Бывшая жена львовского ТЦКшника Романа Удута, который ударил сзади по голове парня, чем и спровоцировал бунт во Львове, издевался над ней и своим ребенком:

Влада навмисно набирає покидьків в силовики і тітушки. Лайно до лайна липне. Влада навмисно набирає покидьків в силовики і тітушки. Лайно до лайна липне. hxbbgaf Сообщения: 23545 С нами с: 24.08.09 Благодарил (а): 1688 раз. Поблагодарили: 2401 раз. 1 Добавлено: Сб 11 июл, 2026 11:27 hxbbgaf



Почалося все з того, що той удод підійшов і почав лупити людину.





Ні, перед цим запакували ухилеса. А натовп прийшов «визволяти». Ти ходиш «визволяти»? Ні, бо інстинкт самозбереження є. Волієш воювати в інтернеті.



Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів..?





Тоді коли і мобілізація тебе, ви в однаковому статусі «військовозобовʼязаний». Ні, перед цим запакували ухилеса. А натовп прийшов «визволяти». Ти ходиш «визволяти»? Ні, бо інстинкт самозбереження є. Волієш воювати в інтернеті.Тоді коли і мобілізація тебе, ви в однаковому статусі «військовозобовʼязаний». Hotab Форумчанин року Сообщения: 19604 С нами с: 15.02.09 Благодарил (а): 396 раз. Поблагодарили: 2641 раз. 7 8 6 #<1 ... 167168169170 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

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