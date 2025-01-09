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Finance.ua: Скільки коштує
базовий продуктовий набір в...

Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:53

Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...

Пропонуємо до обговорення:
Та хто платить більше
Finance.ua в цьому матеріалі вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном?

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:54

Тільки що порівняла із Грецією - принаймні, овочі і фрукти там дешевші
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 02:36

Не погоджуюсь стосовно Польщі.
В Польщі ціни дешевші, а якщо врахувати акції які тут є завжди і на потрібні товари то можна часом заощаджувати до 50%
Тарас85
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:26

Тарас85 Да, согласен полностью на счет акций. У нас в стране акции делают зачастую на те продукты, которым осталось жить 2-3 дня, а в Европе делают акции на товары, которые только появились на прилавках, чтобы привлечь клиентов, а не сбагрить просрочку
yariklipka56
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