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Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:53
Пропонуємо до обговорення:
Та хто платить більше
Finance.ua в цьому матеріалі вирішив розібратися, чи дійсно в Україні наразі ціни на продукти залишаються нижчими за європейські та де все ж дешевше харчуватися: вдома чи за кордоном?
Дивися повний текст Скільки коштує базовий продуктовий набір в Україні та ЄС
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D2
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:54
Тільки що порівняла із Грецією - принаймні, овочі і фрукти там дешевші
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Marica
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Додано: Сер 29 січ, 2025 02:36
Не погоджуюсь стосовно Польщі.
В Польщі ціни дешевші, а якщо врахувати акції які тут є завжди і на потрібні товари то можна часом заощаджувати до 50%
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Тарас85
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Додано: Вів 11 лют, 2025 14:26
Тарас85 Да, согласен полностью на счет акций. У нас в стране акции делают зачастую на те продукты, которым осталось жить 2-3 дня, а в Европе делают акции на товары, которые только появились на прилавках, чтобы привлечь клиентов, а не сбагрить просрочку
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yariklipka56
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