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Коли США випустять долари
нового зразка: Федрезерв уже...

Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:55

Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже...

Пропонуємо до обговорення:
США час від часу оновлюють дизайн банкнот долара, а також додають нові елементи захисту. Федеральний резерв уже має чіткий графік виписку нових купюр доларів.

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Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже оприлюднив графік
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 14:55

До 2034 року за сині можна не переживати.
А який тоді буде курс до гривні?
Investor_K
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