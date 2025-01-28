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Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради пропонують парламенту ввести покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років для лікарів військово-лікарської експертизи за навмисне визнання придатними до військової служби тих, хто не підлягає такому призову за станом здоров’я.
Дивися повний текст Від 3 до 8 років тюрми. Лікарів будуть карати за навмисне визнання чоловіків придатними
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:05
Медицина наука неточна, а лікарі вам доведуть та скажуть що все було не навмисно))))
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noxfox70
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