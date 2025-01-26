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Що зміниться в Україні з 1
лютого: комуналка, ліміти на...

Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:34

Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого на українців чекає низка змін. Зокрема, запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення, вартість залізничних квитків та ліміти на грошові перекази.

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Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на перекази та ціни на залізничні квитки
R2
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Спецпенсії ліквідують хоча б на час війни чи ні?
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  hxbbgaf написав:Спецпенсії ліквідують хоча б на час війни чи ні?

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Прораб
 
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