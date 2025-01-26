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Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лют, 2025 12:34
Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого на українців чекає низка змін. Зокрема, запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення, вартість залізничних квитків та ліміти на грошові перекази.
Дивися повний текст Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на перекази та ціни на залізничні квитки
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:19
Спецпенсії ліквідують хоча б на час війни чи ні?
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hxbbgaf
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:47
hxbbgaf написав:
Спецпенсії ліквідують хоча б на час війни чи ні?
не посягай на святе
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