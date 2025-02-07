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Ізраїль хоче депортувати
2 млн. людей

Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 13:51

Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей

Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.

У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 14:12

  hxbbgaf написав:Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.

У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.


ООН продажная помойка члены которой участвовали в зверствах 07.10.23.
Прежде чем писать чушь о "мирных местах" где в школах,больницах,помещениях ООН и прочих доброхотов были оборудованы штабы Хамас и их ракетные установки поинтересуйтесь другими источниками ,хотя бы о том,что за 16 месяцев убито аж 47000 газаватников даже по лживым данным Минздрава Газы включая боевиков на пятачке в 40*12км
Если бы ЦАХАЛ воевал как Россия в Мариуполе война бы закончилась за две недели
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 15:13

Re: Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей

hxbbgaf написав:Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.

У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.
Нема там "мирних міст", ви репортажі гляньте звідти, там у дітей рольова модель - стати терористом, а вся економіка побудована на гуманітарці і викупах заручників. І так вже десятки років, два покоління виросло, не знаючи цивілізованого життя, і вважаючи тероризм нормою.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 15:57

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.

У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.
Нема там "мирних міст", ви репортажі гляньте звідти, там у дітей рольова модель - стати терористом, а вся економіка побудована на гуманітарці і викупах заручників. І так вже десятки років, два покоління виросло, не знаючи цивілізованого життя, і вважаючи тероризм нормою.

Це пропаганда, бачив я ті відео, говорять, розбомбили якісь тунель, на відео ніяких тунелей нема, тільки разбомблений будинок.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 16:01

  shapo написав:
  hxbbgaf написав:Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.

У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.


ООН продажная помойка члены которой участвовали в зверствах 07.10.23.
Прежде чем писать чушь о "мирных местах" где в школах,больницах,помещениях ООН и прочих доброхотов были оборудованы штабы Хамас и их ракетные установки поинтересуйтесь другими источниками ,хотя бы о том,что за 16 месяцев убито аж 47000 газаватников даже по лживым данным Минздрава Газы включая боевиков на пятачке в 40*12км
Если бы ЦАХАЛ воевал как Россия в Мариуполе война бы закончилась за две недели

Ну то і воюйте з терористами, а не зі всім народом - жінками і дітьми. У вас для цього достатньо сил - все НАТО за вас, вся Америка прикриває вам небо, а ворог - декілька тисяч, максимум десятків тисяч дикунів без сучасної зброї..
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 16:11

Re: Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей

  hxbbgaf написав:Це пропаганда, бачив я ті відео, говорять, розбомбили якісь тунель, на відео ніяких тунелей нема, тільки разбомблений будинок.

Чия є то пропаганда? Скоріш все навпаки, то ви на пропаганду повелися про "абіжених палестинців".
Є докази як знеімали постановочні відео з нібито пораненими дітьми, а по факту там все бутафорне і намальоване, і це не якісь здогадки, а буквально зафільмовано як гривували, як соплі розмазували на камеру, і як ржали одразу потім.
Може напад палестинців-терористів на мирні поселення з масовими вбивствами - пропаганда? Сотні вбитих і закатованих, сотні вже другий рік в полоні терористів.
Може десь бачили якусь адекватну політичну силу палестини? Ні, там по суті вся влада у хамас.
Ще хороша ознака хто де терорист - рашка допомагає хамасу, постачає їм зброю. Одні терористи підтримують інших
  hxbbgaf написав:У вас для цього достатньо сил - все НАТО за вас, вся Америка прикриває вам небо,

Брехня, вони обісцяні сиділи місяцями терпіли, як їх кораблі обстрілювали. Своє небо Ізраїль сам прикриває як може.
  hxbbgaf написав:а ворог - декілька тисяч, максимум десятків тисяч дикунів без сучасної зброї..

Знову брехня. Їх накачували зброєю роками, зокрема та ж рашка, і них є і бронетехніка, і ФПВ дрони, і використовують улюблену кацапську тактику - прикриватись своїм ж населенням, розрашовуючи штаби під цивільними лікарнями.
Той гнійник можна тільки зачистити
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 18:02

  hxbbgaf написав:
  shapo написав:
ООН продажная помойка члены которой участвовали в зверствах 07.10.23.
Прежде чем писать чушь о "мирных местах" где в школах,больницах,помещениях ООН и прочих доброхотов были оборудованы штабы Хамас и их ракетные установки поинтересуйтесь другими источниками ,хотя бы о том,что за 16 месяцев убито аж 47000 газаватников даже по лживым данным Минздрава Газы включая боевиков на пятачке в 40*12км
Если бы ЦАХАЛ воевал как Россия в Мариуполе война бы закончилась за две недели

Ну то і воюйте з терористами, а не зі всім народом - жінками і дітьми. У вас для цього достатньо сил - все НАТО за вас, вся Америка прикриває вам небо, а ворог - декілька тисяч, максимум десятків тисяч дикунів без сучасної зброї..



Вашу чушь про НАТО и США якобы прикрывающее небо Израиля написал в другой теме.
А к вам вопрос - вы тут печетесь за палестинцев Газы ( или Иудеи и Самарии больше известный как Западный берег тоже?)
А что это за народ и чем он отличается от арабов Египта или Ирака?
И ещё. Почему вас так волнует озабоченность мировой общественности в отношении Израиля и не возмущает молчание в отношении России до сих пор пребывающей в совете безопасности ООН ?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 18:08

  Faceless написав:Брехня, вони обісцяні сиділи місяцями терпіли, як їх кораблі обстрілювали. Своє небо Ізраїль сам прикриває як може


Были два случая бомбежки Израиля из Ирана когда поучаствовала США и даже Иордания.
Но это в обмен на то,что Израиль не будет бомбить пятачок с которого отправляется практически вся подсанкционная нефть Ирана и,разбавленная с другой,попадает в США и Европу и объекты ядерной программы Ирана
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 18:12

  hxbbgaf написав:Це пропаганда, бачив я ті відео, говорять, розбомбили якісь тунель, на відео ніяких тунелей нема, тільки разбомблений будинок.


Не нужно смотреть рашаТВ, Аль-Джазиру и даже евроньюс.
Смотрите 12,13,14 израильские каналы ТВ и там узнаете что общая длина тоннелей под Газой соизмерима с московским метро. И размеры этих тоннелей от прохода человека до проезда машины как в Филадельфийском коридоре на границе с Египтом
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 19:54

Десь ті тунелі є, але, зрозуміло, що не під кожним будинком.
Відповім на те, що ви пишете про мінімальні жертви і про способи війни в іншій темі, бо там відповісти не дають. Всі бачили фото повністю розбомблених міст. Є така армія, котра так воює - і як ви (бомбить міста, всі бачили Маріуполь), і як ті терористи (всі бачили Бучу, Ягідне і десятки і сотні міст і сеслищ, де знаходили трупи і катівні), і перевдягаються, і навіть застосовують хімічну зброю. До того ж, ця армія має всю зброю і величезний людський ресурс, навідміну від тих хамасівців. Але тим не менш, ми не вбиваємо цілеспрямовано мирне населення.
А хто там палестинці, то питання третє, перш за все, вони люди як і ви. І ніяке право не дозволяє звинувачувати весь народ в діяннях окремих терористів.
Про росію в ООН - обурювались вже сотні разів, це ні до чого не призводить. Все ж таки сподівався, що ви не такі як вони.
hxbbgaf
 
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