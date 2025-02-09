|
|
|
Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 06 лют, 2025 20:00
hxbbgaf написав:Десь ті тунелі є, але, зрозуміло, що не під кожним будинком.
Відповім на те, що ви пишете про мінімальні жертви і про способи війни в іншій темі, бо там відповісти не дають. Всі бачили фото повністю розбомблених міст. Є така армія, котра так воює - і як ви (бомбить міста, всі бачили Маріуполь), і як ті терористи (всі бачили Бучу, Ягідне і десятки і сотні міст і сеслищ, де знаходили трупи і катівні), і перевдягаються, і навіть застосовують хімічну зброю. До того ж, ця армія має всю зброю і величезний людський ресурс, навідміну від тих хамасівців. Але тим не менш, ми не вбиваємо цілеспрямовано мирне населення.
А хто там палестинці, то питання третє, перш за все, вони люди як і ви. І ніяке право не дозволяє звинувачувати весь народ в діяннях окремих терористів.
Про росію в ООН - обурювались вже сотні разів, це ні до чого не призводить. Все ж таки сподівався, що ви не такі як вони.
Про повністю розбомблені міста краще на донбасі дивіться, і в Сирії, де попрацювала рашка, на яку ви своєю риторикою працюєте.
І подивіться на збережені відео від постраждалих 7 жовтня, від дій оцього вашого "мирного населення".
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35805
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8133 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 06 лют, 2025 21:55
hxbbgaf написав:
Десь ті тунелі є, але, зрозуміло, що не під кожним будинком.
Відповім на те, що ви пишете про мінімальні жертви і про способи війни в іншій темі, бо там відповісти не дають. Всі бачили фото повністю розбомблених міст. Є така армія, котра так воює - і як ви (бомбить міста, всі бачили Маріуполь), і як ті терористи (всі бачили Бучу, Ягідне і десятки і сотні міст і сеслищ, де знаходили трупи і катівні), і перевдягаються, і навіть застосовують хімічну зброю. До того ж, ця армія має всю зброю і величезний людський ресурс, навідміну від тих хамасівців. Але тим не менш, ми не вбиваємо цілеспрямовано мирне населення.
А хто там палестинці, то питання третє, перш за все, вони люди як і ви. І ніяке право не дозволяє звинувачувати весь народ в діяннях окремих терористів.
Про росію в ООН - обурювались вже сотні разів, це ні до чого не призводить. Все ж таки сподівався, що ви не такі як вони.
Во-первых, для того чтобы о чем-то писать нужно знать хотя бы элементарные вещи о предмете - что такое Газа,сколько времени там находится Хамас при власти,сколько раз он нападал за это время на Израиль.
Во-вторых,по поводу ограниченности людских
ресурсов у ХАМАСа - они не ограничены из живущих там 2 млн и,самое главное,эти жертвы которые они выставляют на обозрение для них не скорбь как для Израиля где каждая жизнь бесценна, а не стоит ничего.
В-третьих,о том как воюет Израиль и почему этого не делает ни одна армия мира. Перед атакой авиации,ракет, дронов или даже пехоты ЦАХАЛ даёт предупреждение мирным жителям чтобы уходили. Перед бомбежкой дома где засели хамасятники на крышу сбрасывается пустая бомба чтобы предупредить о грядущей бомбежке,разбрасываются с воздуха листовки хотя если бы этого не делали,то эффективность атак была бы намного выше ,а потери ЦАХАЛ намного меньше.
Все 16 месяцев Израиль поставляет в Газу продовольствие,медикаменты,воду,дизель. Где и кто так когда-то воевал?
Приведите примеры,"знаток ближнего востока".
И последнее. В Газе с детского сада детей учат одному - убивать евреев хорошо и почётно. После каждого теракта там раздают конфеты чтобы отметить это событие.
Что касается "осуждения" России в ООН и других конторах,то вы или не знаете,или врёте.
Во-первых,90% резолюций ООН направлено против Израиля,против России до сих пор остающейся членом совета безопасности ООН дай бог чтобы было 3.
Генсек Гуттериш все время обвиняющий Израиль в геноциде в прошлом году был на саммите БРИКС в Казани и обнимался с Путиным
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 14:35
Faceless написав: hxbbgaf написав:
Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.
У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.
Нема там "мирних міст", ви репортажі гляньте звідти, там у дітей рольова модель - стати терористом, а вся економіка побудована на гуманітарці і викупах заручників. І так вже десятки років, два покоління виросло, не знаючи цивілізованого життя, і вважаючи тероризм нормою.
все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.
як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8084
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:30
Shaman написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Міністр оборони Ізраїлю доручив армії підготувати виїзд палестинців із Гази
[quote]За його словами, план передбачатиме варіанти виїзду через наземні переходи, а також «спеціальні заходи» для вильоту морськими та повітряними шляхами.
У кацапів з являються послідовники? Хоча це стало зрозуміло ще коли нетаньяху почав без розбору бомбити міста. Тероризм тероризмом, али цілеспрямовано бомбити мирні міста - це в будь-якому випадку військовий злочин, за який треба відповідати.
ООН жорстко засуджує депорацію.
Нема там "мирних міст", ви репортажі гляньте звідти, там у дітей рольова модель - стати терористом, а вся економіка побудована на гуманітарці і викупах заручників. І так вже десятки років, два покоління виросло, не знаючи цивілізованого життя, і вважаючи тероризм нормою.
все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.
як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім...[/quote]
Наскільки пригадую, самовизначення палестинців ґрунтується на декларації десь в 80х роках. Окремої палестинської мови не існує - дійсно не існує, якогось поняття палестинської культури ніби теж, держави в них ніколи не було, а те, що проголосили в 80х, не є міжнародно визнаним. Тому якось не дивно, що проголошена ОВП в 88 році "держава", на території, яку ОВП не контролювала і не контролює, і відпочатку свого створення ставила за мету знищення Ізраїлю, Ізраїлем не визнається:)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35805
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8133 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:10
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
Нема там "мирних міст", ви репортажі гляньте звідти, там у дітей рольова модель - стати терористом, а вся економіка побудована на гуманітарці і викупах заручників. І так вже десятки років, два покоління виросло, не знаючи цивілізованого життя, і вважаючи тероризм нормою.
все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.
як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім...
Наскільки пригадую, самовизначення палестинців ґрунтується на декларації десь в 80х роках. Окремої палестинської мови не існує - дійсно не існує, якогось поняття палестинської культури ніби теж, держави в них ніколи не було, а те, що проголосили в 80х, не є міжнародно визнаним. Тому якось не дивно, що проголошена ОВП в 88 році "держава", на території, яку ОВП не контролювала і не контролює, і відпочатку свого створення ставила за мету знищення Ізраїлю, Ізраїлем не визнається:)
здається, створення Палестини передбачено тим же документом, що й створення Ізраілю. одна з проблем - що поточні кордони не відповідають тим, які визначили в 40рр 20 сторіччя.
те, що вони не можуть створити діючу державу, й навіть в двох анклавах у них дві влади - це вже проблеми палестинців.
я був би обережний в формулюваннях, бо у конфлікті Ізраіль-Палестина можна провести багато аналогій з війною Раша-Україна. й про неіснучу державу, націю та мову теж.
ще раз - я бачу робочий варіант - протекторат іншої арабської держави, щоб створити державні інститути. ще одна проблема, що у серед арабських країн й немає країн з розвиненим суспільством.
варіант Трамп - масова депортації. технічно насправді робочий - але розвинене суспільство вже відійшло від такої практики...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8084
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:39
Shaman написав:здається, створення Палестини передбачено тим же документом, що й створення Ізраілю. одна з проблем - що поточні кордони не відповідають тим, які визначили в 40рр 20 сторіччя.
те, що вони не можуть створити діючу державу, й навіть в двох анклавах у них дві влади - це вже проблеми палестинців.
я був би обережний в формулюваннях, бо у конфлікті Ізраіль-Палестина можна провести багато аналогій з війною Раша-Україна. й про неіснучу державу, націю та мову теж.
ще раз - я бачу робочий варіант - протекторат іншої арабської держави, щоб створити державні інститути. ще одна проблема, що у серед арабських країн й немає країн з розвиненим суспільством.
варіант Трамп - масова депортації. технічно насправді робочий - але розвинене суспільство вже відійшло від такої практики...
"Передбачається" - нічого не означає, це просто пісулька ООН, яка нікого ні до чого не зобовʼязує. Щоб державу створити, потрібна ініціатива і зусилля з її проголошення. Ізраїль це зробив. І відновив свою державу (відновив бо вже мав державу колись в давнину). Палестинці ні (ніколи не мали і змогли обʼєднатися, щоб створити). Наразі, єдине, що палестинців якось обʼєднує - це ненависть до євреїв (з якими вони надзвичайно близькі генетично). Конструктиву ніякого. Як на мене, вони як нація не сформувалися, і власної державності просто не готові, максимум якась автономія, але навчити їх жити цивілізовано і відкинути тероризм можна тільки силою.
П.С. Ви таки відео перегляньте
Щодо паралелей раша-Україна було очікуване питання. Ні, це притягнуто за вуха. Послухайте відео, почитайте ту ж вікі, та навіть книги буття - відпаде купа недоречних "порівнянь"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35805
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8133 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 09 лют, 2025 20:17
Faceless написав:
Shaman написав:здається, створення Палестини передбачено тим же документом, що й створення Ізраілю. одна з проблем - що поточні кордони не відповідають тим, які визначили в 40рр 20 сторіччя.
те, що вони не можуть створити діючу державу, й навіть в двох анклавах у них дві влади - це вже проблеми палестинців.
я був би обережний в формулюваннях, бо у конфлікті Ізраіль-Палестина можна провести багато аналогій з війною Раша-Україна. й про неіснучу державу, націю та мову теж.
ще раз - я бачу робочий варіант - протекторат іншої арабської держави, щоб створити державні інститути. ще одна проблема, що у серед арабських країн й немає країн з розвиненим суспільством.
варіант Трамп - масова депортації. технічно насправді робочий - але розвинене суспільство вже відійшло від такої практики...
"Передбачається" - нічого не означає, це просто пісулька ООН, яка нікого ні до чого не зобовʼязує. Щоб державу створити, потрібна ініціатива і зусилля з її проголошення. Ізраїль це зробив. І відновив свою державу (відновив бо вже мав державу колись в давнину). Палестинці ні (ніколи не мали і змогли обʼєднатися, щоб створити). Наразі, єдине, що палестинців якось обʼєднує - це ненависть до євреїв (з якими вони надзвичайно близькі генетично). Конструктиву ніякого. Як на мене, вони як нація не сформувалися, і власної державності просто не готові, максимум якась автономія, але навчити їх жити цивілізовано і відкинути тероризм можна тільки силою.
П.С. Ви таки відео перегляньте
Щодо паралелей раша-Україна було очікуване питання. Ні, це притягнуто за вуха. Послухайте відео, почитайте ту ж вікі, та навіть книги буття - відпаде купа недоречних "порівнянь"
подивився. й? нічого, що протиричіть тому, що написав. палестинці, вони ж араби на території Палестини є. що з ними робити? свою державу створити не в змозі, бо дійсно більше думають, як нашкодити євреям. але й жити в державі Ізраіль не хочуть - бо й Ізраіль не повністю світська держава.
вузол проблем, який немає очевидного рішення. й так, з часом пропорція єврейське/арабське населення зміщується на користь арабського
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8084
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 1586 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 09 лют, 2025 21:36
Shaman написав:
все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.
як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім...
Заблуждение. Хамас правит в Газе с 2006г когда Шарон забрал насильно оттуда 8000 евреев,а после выборов хамаснмки выбрасывали с крыш чиновников ФАТХ. Любой кто работает хоть на какой-то должности или занимается каким-либо бизнесом в Газе связан прямо или косвенно с ХАМАСом.
Насильно депортировать никто не будет ,но если закончится или существенно уменьшится финансовая подпитка тех кто финансирует этот гадюшник и ослабнет власть ХАМАСа многие уедут оттуда добровольно т.к. условия жизни там совсем не те,что до 07.10.23.
Многое зависит от того,насколько разойдутся слова и дела Трампа,но возврата к 06.10.23 больше не будет - слишком велика оказалась травма для израильтян и поэтому леваки всегда призывавшие к договоренности и умиротворения палестинцев сейчас не в почете также как заклинания "два государства для двух народов" уже не в тренде.
Будет меняться и армия с правилами открытия огня что сегодня продемонстрировали для желающих протестировать израильтян - приблизились к красной черте и в результате трое трупов и шесть раненых.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:09
Faceless написав:
Палестинці ні (ніколи не мали і змогли обʼєднатися, щоб створити). Наразі, єдине, що палестинців якось обʼєднує - це ненависть до євреїв (з якими вони надзвичайно близькі генетично). Конструктиву ніякого. Як на мене, вони як нація не сформувалися, і власної державності просто не готові, максимум якась автономія, але навчити їх жити цивілізовано і відкинути тероризм можна тільки силою.
Ненависть так называемых палестинцев,вернее арабов придуманного в КГБ народа 60 лет назад чисто религиозная как и сам антисемитизм который основан на двух других авраамических религиях - христианстве и исламе. В тех странах где их нет нет никакого антисемитизма,а в Южной Корее,наоборот,изучают талмуд чтобы понять почему евреи преуспевают в многих областях.
О генетической близости.
Возможно,с восточными евреями мизрахи и есть что-то общее,но точно не с ашкеназами.
Никакой собственной страны они не хотят т к.тогда придется перестать в 3-4м поколении жить на пособия как беженцы.
И 22 окружающим арабским странам которые их принципиально не интегрируют оставляя беженцами это тоже не нужно - их держат как гнойник для нападения и уничтожения Израиля.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 лют, 2025 22:09
Faceless написав:
Палестинці ні (ніколи не мали і змогли обʼєднатися, щоб створити). Наразі, єдине, що палестинців якось обʼєднує - це ненависть до євреїв (з якими вони надзвичайно близькі генетично). Конструктиву ніякого. Як на мене, вони як нація не сформувалися, і власної державності просто не готові, максимум якась автономія, але навчити їх жити цивілізовано і відкинути тероризм можна тільки силою.
Ненависть так называемых палестинцев,вернее арабов придуманного в КГБ народа 60 лет назад чисто религиозная как и сам антисемитизм который основан на двух других авраамических религиях - христианстве и исламе. В тех странах где их нет нет никакого антисемитизма,а в Южной Корее,наоборот,изучают талмуд чтобы понять почему евреи преуспевают в многих областях.
О генетической близости.
Возможно,с восточными евреями мизрахи и есть что-то общее,но точно не с ашкеназами.
Никакой собственной страны они не хотят т к.тогда придется перестать в 3-4м поколении жить на пособия как беженцы.
И 22 окружающим арабским странам которые их принципиально не интегрируют оставляя беженцами это тоже не нужно - их держат как гнойник для нападения и уничтожения Израиля.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|