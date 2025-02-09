Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей

hxbbgaf написав: Десь ті тунелі є, але, зрозуміло, що не під кожним будинком.

Відповім на те, що ви пишете про мінімальні жертви і про способи війни в іншій темі, бо там відповісти не дають. Всі бачили фото повністю розбомблених міст. Є така армія, котра так воює - і як ви (бомбить міста, всі бачили Маріуполь), і як ті терористи (всі бачили Бучу, Ягідне і десятки і сотні міст і сеслищ, де знаходили трупи і катівні), і перевдягаються, і навіть застосовують хімічну зброю. До того ж, ця армія має всю зброю і величезний людський ресурс, навідміну від тих хамасівців. Але тим не менш, ми не вбиваємо цілеспрямовано мирне населення.

А хто там палестинці, то питання третє, перш за все, вони люди як і ви. І ніяке право не дозволяє звинувачувати весь народ в діяннях окремих терористів.

Про росію в ООН - обурювались вже сотні разів, це ні до чого не призводить. Все ж таки сподівався, що ви не такі як вони.