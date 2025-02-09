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Ізраїль хоче депортувати
2 млн. людей

Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:24

  shapo написав:
  Shaman написав:все це є. але проблема, що робити далі... депортувати 2 млн людей не вийде. й у діяльності ХАМАС приймає участь лише відносно невелика частина населення.

як на мене, робоче рішення - це чийсь протекторат - але бажаючих немає. й Ізраіль не бачить існування Палестини від слова зовсім...

Заблуждение. Хамас правит в Газе с 2006г когда Шарон забрал насильно оттуда 8000 евреев,а после выборов хамаснмки выбрасывали с крыш чиновников ФАТХ. Любой кто работает хоть на какой-то должности или занимается каким-либо бизнесом в Газе связан прямо или косвенно с ХАМАСом.
Насильно депортировать никто не будет ,но если закончится или существенно уменьшится финансовая подпитка тех кто финансирует этот гадюшник и ослабнет власть ХАМАСа многие уедут оттуда добровольно т.к. условия жизни там совсем не те,что до 07.10.23.
Многое зависит от того,насколько разойдутся слова и дела Трампа,но возврата к 06.10.23 больше не будет - слишком велика оказалась травма для израильтян и поэтому леваки всегда призывавшие к договоренности и умиротворения палестинцев сейчас не в почете также как заклинания "два государства для двух народов" уже не в тренде.
Будет меняться и армия с правилами открытия огня что сегодня продемонстрировали для желающих протестировать израильтян - приблизились к красной черте и в результате трое трупов и шесть раненых.

з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".

всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.

тому варіанти:
- депортація
- інкорпоратизація в державу Ізраіль
- допомогти побудувати державу
- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.

що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.

й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 22:39

  Shaman написав:з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".

всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.

тому варіанти:
- депортація
- інкорпоратизація в державу Ізраіль
- допомогти побудувати державу
- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.

що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.

й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?..


Только первый или четвертый вариант. Никто не будет брать ещё 4,5 млн.арабов в Израиль где из 9 млн. евреев только 6, а 2,2 израильских арабов обладающих всеми правами кроме обязанности служить в армии,но это уже начали обсуждать.
Тогда это будет очередная арабская держава которых и так в мире 23.
Тем более как говорил Арафат самое мощное оружие это арабская матка хотя и у евреев рождаемость не в пример другим развитым странам большая,особенно у религиозных.
Палестинским арабам никакая своя страна несмотря на заклинания не нужна - тогда им придется распрощаться с наследственным статусом беженца.
Преуспевающими среди арабских стран являются только те что построены по признаку одного клана ( хамулы).
Это все государства Персидского залива. А те что нарисованы англичанами и французами по карте представляют смесь религий и кланов и потому всегда проблемы.
Израиль в течение этих 15 месяцев войны пробовал договориться в Газе с главами нескольких кланов,но Хамас их быстро вычислил и убил.
shapo
 
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