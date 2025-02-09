Ізраїль хоче депортувати 2 млн. людей

shapo написав:
Заблуждение. Хамас правит в Газе с 2006г когда Шарон забрал насильно оттуда 8000 евреев,а после выборов хамаснмки выбрасывали с крыш чиновников ФАТХ. Любой кто работает хоть на какой-то должности или занимается каким-либо бизнесом в Газе связан прямо или косвенно с ХАМАСом.
Насильно депортировать никто не будет ,но если закончится или существенно уменьшится финансовая подпитка тех кто финансирует этот гадюшник и ослабнет власть ХАМАСа многие уедут оттуда добровольно т.к. условия жизни там совсем не те,что до 07.10.23.
Многое зависит от того,насколько разойдутся слова и дела Трампа,но возврата к 06.10.23 больше не будет - слишком велика оказалась травма для израильтян и поэтому леваки всегда призывавшие к договоренности и умиротворения палестинцев сейчас не в почете также как заклинания "два государства для двух народов" уже не в тренде.
Будет меняться и армия с правилами открытия огня что сегодня продемонстрировали для желающих протестировать израильтян - приблизились к красной черте и в результате трое трупов и шесть раненых.
з приводу пов'язаності - зрозуміло, що якщо анклав контролює таку структура, як ХАМАС - то будь-який бізнес має платити за "кришу".
всі не виїдуть, що показує досвід України, й палестинців, як українців ніхто не чекає. гроші підкидати будуть - бо поки грошей у нафтових монархій на пару млн людей вистачить.
тому варіанти:
- депортація
- інкорпоратизація в державу Ізраіль
- допомогти побудувати державу
- чекати, чим закінчиться, а поки паркан, рів й вишки з кулеметами - й це може бути дуже довго.
що з перших трьох варіантів виглядає на поточний момент реальним? отож... тому четвертий варіант.
й як на мене, найбільш реальним виглядає третій варіант - але як його реалізувати за таким рівнем протистояння?.. хоча повторюсь, проблема з прикладами для наслідування - яку арабську державу взяти за зразок?..