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Bloomberg: економіка росії тріщить по швах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2025 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Кремль переконаний і намагається переконати інших, що всі «тузи» для перемоги в Україні в його руках. У Москви більше живої сили і боєприпасів, більша збройова промисловість і перевага в часі, але це лише видимість.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 18:06
ох и статья...
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