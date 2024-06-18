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Bloomberg: економіка
росії тріщить по швах

Bloomberg: економіка росії тріщить по швах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:06

Bloomberg: економіка росії тріщить по швах

Пропонуємо до обговорення:
Кремль переконаний і намагається переконати інших, що всі «тузи» для перемоги в Україні в його руках. У Москви більше живої сили і боєприпасів, більша збройова промисловість і перевага в часі, але це лише видимість.

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Bloomberg: економіка росії тріщить по швах
R2
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ох и статья...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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