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Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2025 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Станом на січень 2025 року, ми зафіксували показник довіри у 51%. Він впав з майже 90% на початку вторгнення, але все ще складає близько половини опитаних.
Дивися повний текст Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського (опитування, інфографіка)
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Додано: Чет 20 лют, 2025 19:18
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