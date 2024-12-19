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Соціологи підтвердили зростання
рейтингу Зеленського...

Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 19:18

Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на січень 2025 року, ми зафіксували показник довіри у 51%. Він впав з майже 90% на початку вторгнення, але все ще складає близько половини опитаних.

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Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського (опитування, інфографіка)
R2
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"Скільки не кажи "халва", а в роті солодше не стане"
salvydas
 
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