RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Гроші, бонуси
та акції: які реферальні...

Finance.ua: Гроші, бонуси та акції: які реферальні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:33

Finance.ua: Гроші, бонуси та акції: які реферальні...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд реферальних програм від банків на старті 2025 року
Клієнти частини українських банків мають змогу заробити додаткові кошти, беручи участь у реферальних програмах тих фінустанов, послугами яких користуються. Finance.ua на прикладі кількох найпопулярніших вітчизняних фінансових установ спробував зрозуміти, як це працює і що на цьому можна заробити.

Дивися повний текст Гроші, бонуси та акції: які реферальні програми пропонують банки українцям
D2
 
Повідомлень: 374
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 13:33

дякую за матеріал!
чи можна в майбутніх оновленнях додати порівняльну таблицю із сумами виплат банків?
greenozon
 
Повідомлень: 16446
З нами з: 01.06.14
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1718 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Умови банків для ФОП у 2025
D2 » Чет 27 лют, 2025 13:28
1 14
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2025 13:29
greenozon
Finance.ua: Скільки коштує орендувати квартиру під Києвом
D2 » Пон 17 лют, 2025 15:01
1 677
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 15:01
stokoz
Finance.ua: Контракт на 1 млн та іпотека під 0: які...
D2 » Сер 12 лют, 2025 17:27
3 673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2025 10:17
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7696)
27.02.2025 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.