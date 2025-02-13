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Finance.ua: Гроші, бонуси та акції: які реферальні...
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:33
Пропонуємо до обговорення:
Огляд реферальних програм від банків на старті 2025 року
Клієнти частини українських банків мають змогу заробити додаткові кошти, беручи участь у реферальних програмах тих фінустанов, послугами яких користуються. Finance.ua на прикладі кількох найпопулярніших вітчизняних фінансових установ спробував зрозуміти, як це працює і що на цьому можна заробити.
Дивися повний текст Гроші, бонуси та акції: які реферальні програми пропонують банки українцям
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Додано: Чет 27 лют, 2025 13:33
дякую за матеріал!
чи можна в майбутніх оновленнях додати порівняльну таблицю із сумами виплат банків?
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greenozon
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Чет 13 лют, 2025 10:17
Bobua
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