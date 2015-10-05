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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 30 кві, 2025 12:32
Успіх написав:
Але, якщо "раптом війна" - то вони всі непридатні
эти люди созданы не для войны, а показывать красивые полуголые тела окружающим. Ты почему кавер не отгадал?viewtopic.php?p=5850928#p5850928
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Додано: Сер 30 кві, 2025 13:07
Faceless написав:
Бетон написав:Привет, что-то навалилось всё сразу.
Жена: понятно.
ИИ:
"Привет. Да, бывает — когда всё летит разом, чувствуешь себя как под катком. Хочешь — разложим по полочкам, что именно навалилось, и посмотрим, как можно это разгрузить?"
Так что, поговорить с пылесосом может показаться не такой уж и плохой идеей
Один з найбільш популярних напрямків, як користувачі юзають ШІ (в сенсі всі ці жопаті з геміні) - це для психологічної допомоги. З недавніх досліджень.
Тему з пилососом краще не продовжувати, бо прибіжить Долярчик з похабними жартами
Лад, не парьтесь, это юмор был))
Faceless, винахід смішнючого терміну "жопаті" шедевр просто.
Я, з вашого дозволу, підгорегую до "жопа ты".
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Додано: Сер 30 кві, 2025 13:27
Успіх написав: flyman написав:
що тебе турбує? що в жінки 2 дипломи? а в тебе скурений буквар?
Щось типу того))
Але ти пиши до кінця: - там, де 2 дипломи - аж 11Кгрн зарплата і заощаджень близько нуля(особистих), а в того, що "скурив буквар" - ...
А якщо б з ЗП було рівно навпаки, то яка була б ваша реакція?
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