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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 395396397398>
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 15:03

Так лікується депресія, чи це умовний "рак"?

  Faceless написав:
Успіх написав:То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше? :)

Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...

То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією

Дивина та й годі))
Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?

Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?"
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:04

  Успіх написав:пункти?

Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?
когда я шо то напишу, всегда находится 3-4-5 супер специалистов со мной поспорить, а на твой вопрос как то не очень активно отвечают. Не триггеришь ты их.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 17:46

Успіх
а) або там в них нема що тригерити :mrgreen:
б) я - правий! - і вони немають що додати/заперечити! :D


Душевнохворих ображати гріх. Ти в безпеці.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:03

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше? :)

Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...

То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією

Дивина та й годі))
Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?

Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?"
Що ви зібрались лікувати? Це ж не депресія то ж і нема що лікувать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:13

Уточніть, будьте такі добрі))

  Faceless написав:Це ж не депресія
Що саме "це"???
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:20

Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:Це ж не депресія
Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:44

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Це ж не депресія
Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.

Синдро́м Мюнхга́узена
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 18:59

За крок до перевороту думок©

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Це ж не депресія
Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.

Стоп.
Ми так далеко зайдемо в дебрі :mrgreen:
Давайте спочатку :D

Депресія.
Чим вона лікується?
Навіть, не так)) - чим вона виліковується? :D

Ну, і на всякий випадок додам))
З Вікі:
Депре́сія — афективний психічний розлад, що характеризується зниженням настрою, активності та волі. Перебіг депресії корелює з низьким рівнем серотоніну в мозку.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:03

Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.

Стоп.
Ми так далеко зайдемо в дебрі :mrgreen:
Давайте спочатку :D

Депресія.
Чим вона лікується?
Навіть, не так)) - чим вона виліковується? :D
Депресія- важке захворювання, лікується спеціальними препаратами в комплексі з іншими заходами. Призначають профільні спеціалісти.
І так, лікується.
Самопризначенням займатися не рекомендую (та й препарати мають бути рецептурні). Спочатку треба діагностувати проблему у спеціаліста
Хандра і т п до депресії відношення не має.
Щодо алкоголю - ним нічого не лікується, алкоголізм це наслідок певних проблем, а не засіб боротьби з ними
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 19:20

  Faceless написав:алкоголізм це наслідок певних проблем, а не засіб боротьби з ними

Алкоголизм в большей степени причина проблем, чем следствие.
Сибарит
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