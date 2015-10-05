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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 12 тра, 2025 15:03
Faceless написав: Успіх написав:
То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?
Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...
То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією
Дивина та й годі))
Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?
Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?"
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Додано: Пон 12 тра, 2025 17:04
Успіх написав:
пункти?
Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?
когда я шо то напишу, всегда находится 3-4-5 супер специалистов со мной поспорить, а на твой вопрос как то не очень активно отвечают. Не триггеришь ты их.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 17:46
Успіх
а) або там в них нема що тригерити
б) я - правий! - і вони немають що додати/заперечити!
Душевнохворих ображати гріх. Ти в безпеці.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 18:03
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
То що там ми говорили про депресії?
Що бувають різні види/підвиди?
А "хандра" - це лайтовий підвид депресії, чи це зовсім інше?
Але то все пох, як те, чи інше має точну назву)) - саме цікаве, чи є "вихід" з того всього, а точніше чи є якісь 100% ліки/вправи/поради?
Чи ще не винайшли, як це на 100% "видаляти"? Видаляти "пухлину депресії"?
Бо ми знаємо, що:
1. Антидепресанти допомагають, але "руйнують/травмують" мозок + йде звикання+ збільшення дози...
2. Алкоголь - домомагає на дуже короткий термін, але теж потім йде по шляху антидепресантів...
3. Фізичні вправи/фізнавантаження - теж допомагає на короткий термін...
То що - депресія, це типу, як рак - ще не винайшли, як до кінця з нею боротись?
Це все дурня. Нічого з вказаного не є депресією
Дивина та й годі))
Так я вказував умовні "ліки" від депресії! І запитував, чи є щось краще/потужніше за моїх три пункти?
Я ж не запитував - "які є види депресії?"
Я запитував - "які ще ліки/поради/вправи(крім тих, що я вище вказав) є від депресії?"
Що ви зібрались лікувати? Це ж не депресія то ж і нема що лікувать
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Додано: Пон 12 тра, 2025 18:13
Faceless написав:
Це ж не депресія
Що саме "це"???
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Додано: Пон 12 тра, 2025 18:20
Успіх написав: Faceless написав:
Це ж не депресія
Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 18:44
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Це ж не депресія
Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 18:59
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Це ж не депресія
Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.
Стоп.
Ми так далеко зайдемо в дебрі
Давайте спочатку
Депресія.
Чим вона лікується?
Навіть, не так)) - чим вона виліковується?
Ну, і на всякий випадок додам))
З Вікі:
Депре́сія — афективний психічний розлад, що характеризується зниженням настрою, активності та волі. Перебіг депресії корелює з низьким рівнем серотоніну в мозку.
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:03
Успіх написав: Faceless написав:
Успіх написав:Що саме "це"???
Бачите, ви не знаєте чи є хвороба, і якщо є то яка, а вже зібрались лікувать.
Стоп.
Ми так далеко зайдемо в дебрі
Давайте спочатку
Депресія.
Чим вона лікується?
Навіть, не так)) - чим вона виліковується?
Депресія- важке захворювання, лікується спеціальними препаратами в комплексі з іншими заходами. Призначають профільні спеціалісти.
І так, лікується.
Самопризначенням займатися не рекомендую (та й препарати мають бути рецептурні). Спочатку треба діагностувати проблему у спеціаліста
Хандра і т п до депресії відношення не має.
Щодо алкоголю - ним нічого не лікується, алкоголізм це наслідок певних проблем, а не засіб боротьби з ними
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Додано: Пон 12 тра, 2025 19:20
Faceless написав:
алкоголізм це наслідок певних проблем, а не засіб боротьби з ними
Алкоголизм в большей степени причина проблем, чем следствие.
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