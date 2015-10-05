Додано: Сер 14 тра, 2025 13:29

О мате.

Тут, по-моему, большой вклад как раз тех 90-х, о которых пишет Faceless.

В моём детстве/молодости тоже матерились. И ребята, и, скорее всего, девочки. Приходилось случайно слышать разговоры девочек. Но в смешанных компаниях мата не было. На улице и вообще в общественных местах тоже старались не материться. Не без того, конечно, но в основном так. И, естественно, речь о "нормальных" детях. В уголовных компаниях, простите, не бывал, ничего сказать не могу. Если кто-то срывался на улице, то любой взрослый мог сделать замечание. И действовало.

Впрочем, действует и сейчас. Когда на детской площадке (или рядом) ребята постарше -лет 14-15 начинают материться, делаю замечание, перестают. Но почему-то почти не слышал, чтобы кто-то ещё делал замечание. Возможно, потому, что родители сами матерятся.

Когда, бывает, проходишь мимо компании малолеток (даже смешанных) или идут навстречу 2-3 девочки залюбуешься. Но как услышишь разговор... Причём не ругаются, а просто "беседуют". Хоть на русском, хоть на украинском. Сплошной "интернациональный" мат. Не английский.