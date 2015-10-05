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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:57

Re: Психологія та саморозвиток

  Hotab написав:Ти вважаєш, що ти збираєш найкращий нектар, приносиш в хоботочку нам найкраще і ми маємо бути вдячні , що ти за нас виконав чорнову роботу, приніс на блюдці найсмачніше і готове до вживання.

Прямо как Акурт, просто не такой успешный
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:05

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:Я не переймаюсь, проте вважаю, що зобов'язаний знати державну мову і не хочу бути безграмотним. Ви не згодні, що кожна зміна правопису робить безграмотними масу людей? Чи їм треба перенавчатись.

Вочевидь, це ключове питання.
Ні, я не вважаю, що маса людей раптом стане неграмотною. Подібні зміни в граматиці вводяться плавно, і допускають альтернативні варіанти. І тому не треба прям перенавчатися, просто з часом ці нові норми входять у вжиток, стають поширеніші.
Можливо, можуть змінитися вимоги на іспитах, і то навряд чи це стане проблемою.
Наприклад, ще відносно недавно стандартним було вживати слово "проект", зараз вже ніби всі перейшли на "проєкт" і не було ніякої "кризи безграмотності".
Щодо "харківської" граматики, я не філолог, та і не читав, але певні елементи звідти сам використовую, та і десь в інших місцях ви могли б бачити: помʼякшення "л", наприклад долЯр, а не долар; тверда "т", наприклад, справедливостИ, а не справедливості.
Ну і часто замість "іа"- "ія", як матеріЯльний;
Звісно, то якось має бути сформовано в правила, і то не якісь рандомні зміни, але щодо правил в граматиці в мене завжди памʼять була не дуже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:29

Faceless искал в интернете определение слова спілкування. Но как то скудно. По вашему, оно полностью повторяет русское "общение" или есть нюансы как с "образой"?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:50

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:58

  Сибарит написав:Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности.
не хочу чтобы вы подумали что я бегаю за вами с целью спора.

Таланты вообще интересная тема. Про гениев у меня другое мнение.

Если он не может свой талант продвинуть/пропиарить/продать, то может его засунуть .. в шкаф.


Увы сейчас такое время.

Никто таланты не ищет, как было в совке.

Талант либо сам себе пробивает дорогу в т.ч. через формальные тесты, либо не пробивает.

В этом есть свои плюсы. Тестами общество избавляется от сортности.

Я был свидетелем интересного диалога, мама говорила учительнице что ее мальчик очень талантлив, на что учительница ее перебила и строго резюмировала, что все дети талантливые.

Мама конечно обиделась, ведь её самый талантливый.

Но даже если она права я на стороне учительницы.

Не нужно забивать ребенку голову талантами. Его задача не выучить математику на медаль, а научиться взаимодействию в обществе, бесконфликтному поведению, уважению к другому человеку, пониманию своих и чужих границ, умению дружить, искать общее с людьми, любить кино, музыку, театр, книги, стихи, спортивные игры, живое общение.


К сожалению, часто бывает что именно талант этому помеха. У меня был одноклассник спортсмен по плаванию. Где то там постоянно тренировался, ездил, участвовал, побеждал, про него в газете писали, тогда это было ого как круто.


Только с ним никто не дружил, потому что он был все время занят.

Ранее я писал дружбу не впихнуть в расписание. Друзья зашли не вовремя? Бросаешь всё и идёшь с ними пинать мяч или просто сидеть на заборе. Не бросаешь? В следующий раз за тобой не зайдут. Кому нужен вечнозанятый друг?

Математику с физикой можно и позже выучить в 19-25-50 лет. Возрастных ограничений на математику вроде нет. Как и на любую науку.


А то что я перечислил выучить после 15 нельзя, на это дело есть "сенситивный период".

Упустил подростковую социализацию, как ты ее нагонишь? В 25 лет будешь скакать с подростками по крышам и рофлить на ролледроме? Это нереально и общество не поймёт.
Wirująświatła
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  #<1 ... 555556557558
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