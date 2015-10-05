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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 556557558559 Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:13 Wirująświatła

Повідомлень: 30366 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:26 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть. В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.

Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають.

Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі.

В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший. Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають.Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі.В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший.



Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий.

В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков. Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий.В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков.

Заинтересовало.

Нашёл такое: Сегодня в мире используется 7159 языков.

Это число постоянно меняется, потому что мы узнаем больше о языках мира каждый день. И помимо этого, сами языки находятся в движении. Они живые и динамичные, используются сообществами, чьи жизни формируются нашим быстро меняющимся миром. Это хрупкое время: около 44% всех языков сейчас находятся под угрозой исчезновения , часто с менее чем 1000 оставшимися пользователями. Между тем, 20 крупнейших языков мира являются родными языками для более чем 3,7 миллиарда человек в общей сложности. Это всего лишь 0,3% языков мира, на которых говорит почти половина населения мира! https://www.ethnologue.com/insights/how-many-languages/

Здесь - https://www.ethnologue.com/ - есть диаграмма, на которой показано, что есть 485 институциональных языков, 3481 - стабильных, 3192 - находящихся под угрозой исчезновения ("Находящийся под угрозой исчезновения — изучение и использование этого языка детьми больше не является нормой") и 454 вымерших ("это языки, которые прекратили свое существование в течение последних 200 лет или около того").. Как показывает наш анализ, 6,1 миллиарда человек говорят на одном из 490 институциональных языков, используемых в правительстве, торговле и образовании; в то время как носители 3078 языков, находящихся под угрозой исчезновения, составляют 88,1 миллиона человек Там есть и более подробная классификация.

Интересная статья здесь - https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/how-many-languages-are-there-in-the-world-1705663883-1 . Так понимаю, что статья на данных сайта ethnologue.com, но там сведено многое - удобно, не надо рыться на сайте.

Там, в частности, такой занимательный факт: "Папуа-Новая Гвинея считается самой многоязычной страной в мире, на ее островах говорят примерно на 840 языках коренных народов".

Языки исчезают по нескольким основным причинам:



Культурная ассимиляция : люди подвергаются давлению, заставляющему их принять культуру доминирующей группы.

Смена языка : люди переходят на более распространённые языки.

Отказ : люди постепенно отказываются от своих родных языков в пользу тех, которые предлагают лучшие экономические или социальные возможности.

Это не новое явление; похожие события происходили во время европейской колонизации, когда многие языки коренных народов были заменены языками колонизаторов. Сегодня добавилась ещё одна причина - цифровой языковой разрыв - https://www.ethnologue.com/insights/digital-language-divide/ .

С развитием коммуникаций число живых языков сокращается со средней скоростью 1 язык в две недели https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

Если верить этому, то за год пропадает около 30 языков.

Исследователи пришли к выводу, что менее чем через сто лет почти половина известных сегодня языков будет потеряна навсегда. https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_endangered_languages Заинтересовало.Нашёл такое:Здесь -- есть диаграмма, на которой показано, что есть 485 институциональных языков, 3481 - стабильных, 3192 - находящихся под угрозой исчезновения ("Находящийся под угрозой исчезновения — изучение и использование этого языка детьми больше не является нормой") и 454 вымерших ("это языки, которые прекратили свое существование в течение последних 200 лет или около того")..Там есть и более подробная классификация.Интересная статья здесь -. Так понимаю, что статья на данных сайта ethnologue.com, но там сведено многое - удобно, не надо рыться на сайте.Там, в частности, такой занимательный факт: "Папуа-Новая Гвинея считается самой многоязычной страной в мире, на ее островах говорят примерно на 840 языках коренных народов".Сегодня добавилась ещё одна причина - цифровой языковой разрыв -Если верить этому, то за год пропадает около 30 языков. ЛАД 2 Повідомлень: 34802 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:48 Faceless написав: ............

Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні?

І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем.

Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті. ............Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні?І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем.Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті.

Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим.

Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови.

Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы. Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим.Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови.Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы. ЛАД 2 Повідомлень: 34802 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:25

одесский юмор Wirująświatła

Повідомлень: 30366 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:27 Сибарит написав: rjkz написав: Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи. Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи.

Сейчас эту информацию закрыли или просто нужно искать самостоятельно на других сайтах?



Ну и чтобы не плодить сообщения сразу о тестировании.

Тестирование с вариантами ответов факторы предвзятости и заинтересованности убирают, но и цену за это приходится платить немалую.

Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности. Сейчас эту информацию закрыли или просто нужно искать самостоятельно на других сайтах?Ну и чтобы не плодить сообщения сразу о тестировании.Тестирование с вариантами ответов факторы предвзятости и заинтересованности убирают, но и цену за это приходится платить немалую.Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности.



1. Да, можно найти эту инфу, но надо полазить и поискать. Равно как и с ифой по рассовому составу и по инкому. Раньше было очень удобно, смотришь объект и сразу видишь школы (это оставили пока), крайм, рассовый состав, насколько бедные/богатые люди живут в этой локации.

2. Да, согласен. У моего старщего, при довольно высоком уровне успеваемости, периодически вылазят такие глупые ошибки. Но тут есть пару моментов

2.1. Можно попросить пересдать тест.

2.2. Одна конкретная ошибка снизит результат одного теста, но незначительно повлияет на общий балл. Но вот когда был тест на поступление в спецшколы, то тут, как и описывал Виталий, наложилось несколько факторов и результат был не фонтан, а за 2 недели до этого он сдавал тест в частные школы и он был очень неплох, школы слали оферы со сколаршипами наперебой. 1. Да, можно найти эту инфу, но надо полазить и поискать. Равно как и с ифой по рассовому составу и по инкому. Раньше было очень удобно, смотришь объект и сразу видишь школы (это оставили пока), крайм, рассовый состав, насколько бедные/богатые люди живут в этой локации.2. Да, согласен. У моего старщего, при довольно высоком уровне успеваемости, периодически вылазят такие глупые ошибки. Но тут есть пару моментов2.1. Можно попросить пересдать тест.2.2. Одна конкретная ошибка снизит результат одного теста, но незначительно повлияет на общий балл. Но вот когда был тест на поступление в спецшколы, то тут, как и описывал Виталий, наложилось несколько факторов и результат был не фонтан, а за 2 недели до этого он сдавал тест в частные школы и он был очень неплох, школы слали оферы со сколаршипами наперебой. rjkz

Повідомлень: 17495 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8612 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:47

Пасакалья (італійською: passaˈkaʎʎa) - це музична форма, що походить зі східної частини Іспанії на початку XVII століття і використовується композиторами й досі. Вона зазвичай має серйозний характер і заснована на бас-остинато (постійно повторюваний бас) та написана у потрійному розмірі, що означає, що в кожному такті містить три подібні до точки музичні ноти

Wirująświatła

Повідомлень: 30366 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 18:53 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: Faceless написав: ............

Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні?

І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем.

Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті. ............Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні?І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем.Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті.

Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим.

Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови.

Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы. Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим.Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови.Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы. Суперечка в тому, що те, що ви вважаєте "отжившимі нормамі", я багато в чому вважаю природніми і органічними нормами живої мови, і значна частина змін - не намагання відродити відмерле, а виправлення невластивих мові, навʼязаних за совка правил і спрощень. От і все. Суперечка в тому, що те, що ви вважаєте "отжившимі нормамі", я багато в чому вважаю природніми і органічними нормами живої мови, і значна частина змін - не намагання відродити відмерле, а виправлення невластивих мові, навʼязаних за совка правил і спрощень. От і все. Faceless

Модератор Повідомлень: 36275 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1490 раз. Подякували: 8222 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 556557558559 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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