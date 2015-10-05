Приходит ветеринар и терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж
Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)
А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.
І ШІ впевнено такий:
Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.
Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»
Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»
А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»
Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.