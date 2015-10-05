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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 557558559560 Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:46 Сибарит



Приходит ветеринар и терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый сможет!





Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅



Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».



Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж

Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)

А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.

І ШІ впевнено такий:

Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.

Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»

Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»

А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»

Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше. Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунжПізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.І ШІ впевнено такий:Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше. Hotab Повідомлень: 15400 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:07 Hotab написав: Сибарит



Приходит ветеринар и терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый сможет!





Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅



Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».



Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж

Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні.

А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.

І ШІ впевнено такий:

Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.

Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»

Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»

А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль компанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»

Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше. Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунжПізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні.А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.І ШІ впевнено такий:Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль компанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше. я тож замітив за ним таку хрєнь)

спочатку я собі пояснював це тим що спішить відповідати, не встигає перобити обєм інформації. Але потім видно що явно недоговарює щоб набрехати) p/s а ще, задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись я тож замітив за ним таку хрєнь)спочатку я собі пояснював це тим що спішить відповідати, не встигає перобити обєм інформації. Але потім видно що явно недоговарює щоб набрехати) p/s а ще, задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись Banderlog

Повідомлень: 2892 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:14 Banderlog



задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись





Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться

Wirująświatła



😅😅



-сири, почему у меня нет девушки?

- я сейчас включу фронтальную камеру и ты сам все поймешь.. Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться😅😅-сири, почему у меня нет девушки?- я сейчас включу фронтальную камеру и ты сам все поймешь.. Hotab Повідомлень: 15400 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:28 Hotab написав: Banderlog



задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись





Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться

Wirująświatła



😅😅



. Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться😅😅 тобі хоть пише) а зі мною общатись не хоче. Нізя каже без диплома операції на мозгу псіхологів робити) тобі хоть пише) а зі мною общатись не хоче. Нізя каже без диплома операції на мозгу псіхологів робити) Banderlog

Повідомлень: 2892 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 557558559560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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