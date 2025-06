Форуми / Все про гроші: інші

Приходит ветеринар и терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый сможет!





Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅



Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».



Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж

Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)

А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.

І ШІ впевнено такий:

Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.

Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»

Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»

А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»

Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅

Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».

Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж

Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)

А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.

І ШІ впевнено такий:

Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.

Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»

Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»

А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»

Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.



Приходит ветеринар и терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый сможет!





Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅



Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».



Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж

Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні.

А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.

І ШІ впевнено такий:

Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.

Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»

Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»

А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль компанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»

я тож замітив за ним таку хрєнь)

спочатку я собі пояснював це тим що спішить відповідати, не встигає перобити обєм інформації. Але потім видно що явно недоговарює щоб набрехати) p/s а ще, задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись

Banderlog

задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись

Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться

Wirująświatła

😅😅

-сири, почему у меня нет девушки?

- я сейчас включу фронтальную камеру и ты сам все поймешь..



задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись





Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться

Wirująświatła



😅😅



-сири, почему у меня нет девушки?

- я сейчас включу фронтальную камеру и ты сам все поймешь.. Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться😅😅-сири, почему у меня нет девушки?- я сейчас включу фронтальную камеру и ты сам все поймешь.. Hotab Повідомлень: 15402 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:28 Hotab написав: Banderlog



задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись





Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться

Wirująświatła



😅😅



Banderlog

а зі мною общатись не хоче

Мені не вдавалось досягти такого щастя. Мабуть ти краще його розминаєш))

- я ухожу от тебя!

- хорошо

- у тебя больше никогда не будет такой как я!

- ух ты! Вообще збс!!!

Повідомлень: 2892 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:40 Banderlog



а зі мною общатись не хоче





Мені не вдавалось досягти такого щастя. Мабуть ти краще його розминаєш))



- я ухожу от тебя!

- хорошо

- у тебя больше никогда не будет такой как я!

- ух ты! Вообще збс!!! Мені не вдавалось досягти такого щастя. Мабуть ти краще його розминаєш))- я ухожу от тебя!- хорошо- у тебя больше никогда не будет такой как я!- ух ты! Вообще збс!!! Hotab Повідомлень: 15402 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 23:44 Re: Психологія та саморозвиток Hotab написав: Сибарит



Приходит ветеринар и терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый сможет!





Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе»



Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».



Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж

Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)

А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.

І ШІ впевнено такий:

Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.

Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»

Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»

А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»

Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше. Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе»Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунжПізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.І ШІ впевнено такий:Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше. Хенесі ж то коньяк, чи є і віскарь? Хенесі ж то коньяк, чи є і віскарь? Faceless

Модератор Повідомлень: 36278 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1490 раз. Подякували: 8222 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 23:46 Faceless

Так, туплю трохи. То коньяк)





Насправді я не міг точно знати, що це саме Hennessy — у фото немає етикетки чи пляшки. Але чому я так припустив:



⸻



🔍 Ось як я до цього дійшов:

1. Контекст твого питання:

Перед фото ти запитав “ціна Хенесі в Україні”, отже, ймовірно, в келиху саме він — або ти щойно його пив, або маєш інтерес до нього в момент зйомки.

2. Зовнішній вигляд напою:

Колір у келиху — насичено бурштиновий з легким золотим відтінком. Це характерно для Hennessy VS або VSOP, хоча інші бренді чи коньяки можуть бути схожими.

3. Форма келиха:

Склянка — тюльпаноподібна, низька, схожа на ту, яку часто подають для дегустації коньяку в лаунжах. У VIE такі саме використовують для Hennessy.



⸻



Тобто це було обґрунтоване припущення, а не точне розпізнавання. Якщо ти хотів перевірити — то спрацювало! 😄



Хочеш, я підкажу, чим ще цікавим можна замінити Hennessy у лаунжі, якщо буде настрій на експеримент?



Так, туплю трохи. То коньяк) Hotab Повідомлень: 15402 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 чер, 2025 04:06 Wirująświatła написав: Faceless написав: Є слово "кривда", яке більш відповідає сенсу "оскорблєніє" Є слово "кривда", яке більш відповідає сенсу "оскорблєніє" за кривду дякую. действительно точнее, чем образа. іноді шось питаєшь українською, а слово важно підібрати. Faceless написав: Чисто з цікавості. Insult, offense, abuse - подивитися, які відтінки у кожного. Чисто з цікавості. Insult, offense, abuse - подивитися, які відтінки у кожного. инсульт афигеть. неожиданно. An unintended insult - непреднамеренное оскорбление · A deliberate insult - умышленное оскорбление



я не психолингвист) в оттенках русского (язык на котором хранятся мои знания по психологии) тоже не всё однозначно.



Например негативная симптоматика - уменьшение или выпадение психических функций, имеющихся у здоровых. Что тут негативного? это дефициты. Приходите на базар там нет картошки, негативный ассортимент? Есть выражение эмоциональный дефицит, нафиг ещё что то надумывать (если описывается общее состояние без оттенков).



Логичнее, если "негативная симптоматика" когда пациент с голосами в голове бегает с ножом за людьми. Но нет это называется...(барабанная дробь)... "Продуктивная симптоматика" - шо блдь?! (я не шучу ) https://studfile.net/preview/1821278/



все ж привыкли что продуктивно означает позитив, пациент преодолел пик болезни, выходит на ремиссию. Зачем переназначать ему другое значение? ну выдумайте новое слово, если чешется.



По ощущения вообще беда, приходит человек, например мама с ребенком, и кроме плохого настроения с отсутствием интересов ничего описать не может. У меня даже такой прикол есть, как только мама открывает рот я говорю дайте угадаю, плохое настроение, конфликтность, сниженный аппетит, трудно засыпает, плохое взаимодействие с другими детьми (дерется или сидит в углу один), ничем не интересуется, быстрое истощение, истерики, нарушения речи, энурез (у младших), ночные кошмары.



Да, а откуда вы узнали? я не узнавал, вся гамма детских эмоциональных нарушений описывается 20ю словами. Конечно гамма в разы шире, но обыватели тех слов не знают. Говори всем эти 20 слов, попадание в симптоматику 80-100% - и ты провидец.



Это к вопросу надо ли учить психологию в школе. Приходит обыватель к психологу и шо с ним не так даже описать не может. Говорит у меня депрессия. Была б у тебя депрессия тебя бы краном с дивана поднимали. Раз сам пришёл значит вероятно депрессии нет. Или абулия, я себе не представляю как это, и какими словами ее можно описать чтобы точно, не слишком общими.



в кодировании EQ => IQ много противоречий, нестыквок, разночтений. А еще человек не владеет словарным запасом, например ребенок. Можно только догадываться что он там ощущает, хорошо ему или плохо. за кривду дякую.действительно точнее, чем образа. іноді шось питаєшь українською, а слово важно підібрати.инсульт афигеть. неожиданно. An unintended insult - непреднамеренное оскорбление · A deliberate insult - умышленное оскорблениея не психолингвист) в оттенках русского (язык на котором хранятся мои знания по психологии) тоже не всё однозначно.Например негативная симптоматика - уменьшение или выпадение психических функций, имеющихся у здоровых. Что тут негативного? это дефициты. Приходите на базар там нет картошки, негативный ассортимент? Есть выражение эмоциональный дефицит, нафиг ещё что то надумывать (если описывается общее состояние без оттенков).Логичнее, если "негативная симптоматика" когда пациент с голосами в голове бегает с ножом за людьми. Но нет это называется...(барабанная дробь)... "Продуктивная симптоматика" - шо блдь?! (я не шучу )все ж привыкли что продуктивно означает позитив, пациент преодолел пик болезни, выходит на ремиссию. Зачем переназначать ему другое значение? ну выдумайте новое слово, если чешется.По ощущения вообще беда, приходит человек, например мама с ребенком, и кроме плохого настроения с отсутствием интересов ничего описать не может. У меня даже такой прикол есть, как только мама открывает рот я говорю дайте угадаю, плохое настроение, конфликтность, сниженный аппетит, трудно засыпает, плохое взаимодействие с другими детьми (дерется или сидит в углу один), ничем не интересуется, быстрое истощение, истерики, нарушения речи, энурез (у младших), ночные кошмары.Да, а откуда вы узнали? я не узнавал, вся гамма детских эмоциональных нарушений описывается 20ю словами. Конечно гамма в разы шире, но обыватели тех слов не знают. Говори всем эти 20 слов, попадание в симптоматику 80-100% - и ты провидец.Это к вопросу надо ли учить психологию в школе. Приходит обыватель к психологу и шо с ним не так даже описать не может. Говорит у меня депрессия. Была б у тебя депрессия тебя бы краном с дивана поднимали. Раз сам пришёл значит вероятно депрессии нет. Или абулия, я себе не представляю как это, и какими словами ее можно описать чтобы точно, не слишком общими.в кодировании EQ => IQ много противоречий, нестыквок, разночтений. А еще человек не владеет словарным запасом, например ребенок. Можно только догадываться что он там ощущает, хорошо ему или плохо.



Это не тот инсульт.

Тот инсульт на Инглише - stroke (строк). Это не тот инсульт.Тот инсульт на Инглише - stroke (строк). rjkz

Повідомлень: 17496 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8612 раз. Подякували: 5426 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 чер, 2025 05:55 rjkz написав: Это не тот инсульт.

Тот инсульт на Инглише - stroke (строк). Это не тот инсульт.Тот инсульт на Инглише - stroke (строк).

просто интересно как одно и тоже слово в русском/английском имеет разное значение.

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»[1]), апоплекси́ческий удар или просто удар

англичане переиначили его значение или не знали что это слово уже придумано и что-то там означает? 2й вариант в момент формирования английского языка понятия сердечный приступ не было, а оскорбление (как и буллинг) это тоже удар, но не физический. Мои додумки, через происхождение слов можно выйти на менталитет. Впрочем для США с их мигрантами наверное неактуально. просто интересно как одно и тоже слово в русском/английском имеет разное значение.англичане переиначили его значение или не знали что это слово уже придумано и что-то там означает? 2й вариант в момент формирования английского языка понятия сердечный приступ не было, а оскорбление (как и буллинг) это тоже удар, но не физический. Мои додумки, через происхождение слов можно выйти на менталитет. Впрочем для США с их мигрантами наверное неактуально. Wirująświatła

Повідомлень: 30369 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 чер, 2025 06:06 Сибарит написав: Приходит ветеринар и терапевту.

Терапевт:

— На что жалуетесь?

Ветеринар:

— Нет, ну так каждый сможет! Приходит ветеринар и терапевту.Терапевт:— На что жалуетесь?Ветеринар:— Нет, ну так каждый сможет! это грустный анекдот. я когда начал изучать макак резусов тихо прифигел от того что половина человечества не дотягивается к ним по интеллекту. Ни одна макака мне не сказала, что мой диплом ненастоящий или что не может принять мои ценности и взгляды. Не убиваю? веду себя дружелюбно? для макаки этого достаточно для интереса и общения. Чем гпупее человек, тем выше его требования к окружающим, если начать копать по итогу окажется, что на земле еще не родился тот, кого он готов принять. Я не имею в виду кого-то конкретно.



так работает искажение EQ . Допустим некто кардиохирург, решив сам себе что он такой уникальный что принять в качестве собеседника может такого же кардиохирурга, а остальные профессии - детские игры. И вообще всё человечество - глупцы, потому что они не умеют делать операции на сердце. С такими асоциальными установками у него никогда не будет ни друзей ни общения. А другого кардиохирурга этот не заинтересует своей тупостью. Потому что там тоже требования и тараканы. это грустный анекдот. я когда начал изучать макак резусов тихо прифигел от того что половина человечества не дотягивается к ним по интеллекту. Ни одна макака мне не сказала, что мой диплом ненастоящий или что не может принять мои ценности и взгляды. Не убиваю? веду себя дружелюбно? для макаки этого достаточно для интереса и общения. Чем гпупее человек, тем выше его требования к окружающим, если начать копать по итогу окажется, что на земле еще не родился тот, кого он готов принять. Я не имею в виду кого-то конкретно.так работает искажение EQ . Допустим некто кардиохирург, решив сам себе что он такой уникальный что принять в качестве собеседника может такого же кардиохирурга, а остальные профессии - детские игры. И вообще всё человечество - глупцы, потому что они не умеют делать операции на сердце. С такими асоциальными установками у него никогда не будет ни друзей ни общения. А другого кардиохирурга этот не заинтересует своей тупостью. Потому что там тоже требования и тараканы. Wirująświatła

