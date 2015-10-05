Целью исследования была оценка того, могут ли два таргетных противораковых препарата оказаться эффективнее стандартной химиотерапии у пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ).



В исследовании приняли участие 786 человек с ранее нелеченным ХЛЛ, которым случайным образом назначили стандартную химиотерапию, один таргетный препарат, ибрутиниб, или два таргетных препарата, взятых вместе, ибрутиниб и венетоклакс. Лечение проводилось на основе персонализированных анализов крови.



Исследование показало, что через пять лет 94% пациентов, получавших ибрутиниб и венетоклакс, были живы, и у них не наблюдалось прогрессирования заболевания.



По данным исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine и представленного на конгрессе Европейской гематологической ассоциации в Милане (Италия), для сравнения, этот показатель составил 79% среди тех, кто принимал только ибрутиниб, и 58% среди тех, кто проходил стандартную химиотерапию.

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Доктор Талха Мунир, консультант-гематолог в Leeds teaching hospitals NHS trust, который руководил исследованием, сказал: «Испытание Flair — это важная веха. Мы показали, что подход без химиотерапии может быть не только более эффективным, но и более переносимым для пациентов».