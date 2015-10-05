барабашов написав:А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?
Це після якої рюмки?
Це тромб. Барабашов часто страждає цим. Може стамбульські лікарі допоможуть.
Тоже буду сокращать своё присутствие здесь, и искать позитивных людей на других площадках.
Живих приятелів завести було б корисніше, але що тобі з ними робити: ні жінки, ні спорт, ні алкоголь тебе не цікавить. Сімʼї нема, типу діти - спільні інтереси. Шукай в мережі. Але порада- не каже своє ставлення до ЗСУ (негативне) , до росії (толерантне), , про несплату податків практично все життя (особливо коли збирав на годувальницю недвігу). Не напирай своєю нелюбовʼю до дітей, які вчились гарно (бо таких багато, і тебе знову двієшника схильного до бродяжнічєства зразу прорахують). Взагалі про переваги ікью перед айкью не напирай, воно то добре виправдовує твоє підліткове бродяжнічєство, але багатьом не сподобається. Про мавп можна, вони мілахі.
три исследователя: Экман, Фризен (из Нейропсихиатрического института Лэнгли Портера в штате Калифорния) и Соренсон (из Национального института неврологических заболеваний и слепоты) обнаружили свидетельства, которые подтвердили положение Дарвина.
Они провели свои исследования в Новой Гвинее, на Борнео, в Соединенных Штатах, Бразилии и Японии, среди представителей культур сильно отличающихся друг от друга на трех различных континентах и пришли к выводу: "Показ одного набора фотографий человеческих лиц, на которых были запечатлены различные эмоциональные выражения, вызвал среди представителей всех исследуемых культур одинаковые оценки".
По мнению этих трех исследователей, их вывод противоречит теории, исходящей из того, что выражения лица являются результатом заученного поведения. Исследователи считали, что мозг человека запрограммирован таким образом, чтобы поднимать уголки губ вверх, когда он испытывает удовлетворение, опускать уголки вниз, когда он чем-то недоволен и так далее - в зависимости от эмоций, которые генерируются в мозгу. ........ Кажется, эта работа доказала, что мы можем с помощью генетического кода получать и передавать по наследству некоторые основополагающие реакции. Мы рождены с элементами бессловесной связи. Мы можем сделать так, что ненависть, страх, веселое настроение, печаль и другие наши эмоции благодаря нашей мимике, становятся известны другим людям, хотя нас не обучают этому. .......... Мы можем понять, что наш бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти подражания. Позже мы рассмотрим в какой степени имитация является важным элементом в системе словесного и бессловесного общения. http://book.plib.ru/read/l1/1944.html
пипец открытие открыли. В довербальный период люди тоже как то общались. Это сейчас думают что нет IQ = нет общения. Как раз наоборот IQ может зашкаливать, а в социальном плане человек быть инвалидом.
Лишь сейчас начинают разгадывать связь между способами общения живот- ных и способами общения людей. Понимание людьми бессловесного языка в значительной степени объясняется наблюдениями за животными. Птицы подают друг другу сигналы песней. Одно поколение за другим распевает одни и те же песни, те же простые или сложные мелодии, используя тот же набор нот. В течение многих лет ученые считали, что птичье пение -это лишь нас- ледственное приобретение, подобно языку - морских свинок, танцам ос и пчел, "разговорам" лягушек. .; Однако сейчас возникают сомнения в том, что это действительно так. Эксперименты показали, что птичьим песням обучаются. Ученые вырастили некоторых птиц вдали от своих сородичей, и эти птенцы не могли воспроиз- вести типичные песни их видов. Но ученые, вырастившие таких птиц, смогли обучить их отрывкам из популярных мелодий вместо песни, свойственной данному виду птиц. Оказалось, что эти птицы никогда не смогут вступить в брак, потому что пение птиц является частью процесса ухаживания. .........
Вот интересно, одному мне кажется, что эти цитаты несколько противоречат друг другу? Хорошо хоть, в первой цитате признаётся, что "бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти подражания". И ещё никак не пойму, Виталик стремится вернуться на уровень макак?
В довербальный период люди тоже как то общались
- как-то общались. И сегодня макаки как-то общаются. И не только макаки, но и все другие животные. Но именно "как-то". Хотя по его общению на форуме похоже.
К вопросу о психологии как науке. Если даже ограничиться девиациями, как нравится Виталику. Правда, не берусь судить относится этот вопрос к психологии, или к нейропсихологии, иди ещё к чему-то.
Ранее в этом году группе исследователей Национальной службы здравоохранения было поручено выяснить, почему наблюдается такой резкий рост числа биологических девочек-подростков, обращающихся за направлениями в гендерные клиники.
Цифры сами по себе кажутся примечательными.
По данным исследования, проведенного по заказу Национальной службы здравоохранения Англии, 10 лет назад в Службу развития гендерной идентичности (GIDS), которой руководит фонд Tavistock and Portman NHS в Лондоне, поступило чуть менее 250 направлений, большинство из которых были мальчиками.
В прошлом году их было более 5000 , что вдвое больше, чем в предыдущем году. И самая большая группа, около двух третей, теперь состояла из «зарегистрированных девочек, впервые обратившихся в подростковом возрасте с гендерным дистрессом», говорится в отчете.
Группа экспертов изучает причины «значительного увеличения числа направлений» и изменения структуры случаев, но, как ожидается, опубликует какие-либо результаты не раньше следующего года. .......... Другой старший детский психиатр сообщил, что девочки, желающие совершить переход, составляют около 5% от общего числа ее пациентов.
«За последние пять-десять лет мы увидели огромный всплеск молодых женщин, которые в возрасте около 12 или 13 лет хотят стать мальчиками. Они сменили имя и настаивают… на приеме гормонов или блокаторов полового созревания»
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/24/an-explosion-what-is-behind-the-rise-in-girls-questioning-their-gender-identity Остальное там не особо интересно - бла-бла-бла на тему, реакция родителей, переживания детей. Ясно, что ничего не ясно. Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации. Или природа предусмотрела и такой способ ограничения численности чересчур размножившегося вида? Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью и самка может снова забеременеть чуть ли не сразу после предыдущих родов? Наш психолог, понятно, сделает вид, что он меня "не читает" и отморозится.