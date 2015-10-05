flyman написав:тебе реально цікавить? може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.
В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу. Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять. Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється. А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..
После кораблекрушения, на необитаемый остров выбросило несколько мужчин разного возраста. Через год, на соседний островок после подобного кораблекрушения выбросило несколько женщин. 20-летний парень бросился в воду и поплыл вплавь. 30-летний начал делать плот. 40-летний сказал "Надо будут - сами приплывут" 50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно"
попасть в технологический сектор без опыта стало практически невозможно: из 5641 открытой позиции лишь 88 (около 1,5%) ориентированы на кандидатов без стажа работы. ...... Ранее технологические гиганты активно набирали новичков и обучали их в процессе работы, но теперь они все чаще внедряют инструменты искусственного интеллекта, способные заменить задачи, которые когда-то выполняли стажеры и младшие сотрудники. ...... Положение усложняется и для специалистов с опытом работы от одного до трех лет: на их долю приходится около 500 вакансий при 1400 претендентах. ...... Большинство текущих вакансий связаны с инженерией — разработкой и проектированием (56%) и информационными технологиями (15%). На маркетинг, продажи, управление проектами и HR вместе приходится менее 15% рынка. ...... По словам экспертов, ситуацию усугубляют и технологические изменения: современные инструменты на базе ИИ позволяют компаниям создавать базовые продукты без привлечения команд из начинающих разработчиков, снижая тем самым спрос на них. В итоге компании все чаще рассматривают найм младших специалистов не как инвестицию в будущее, а как излишние расходы.
Искусственный интеллект становится неотъемлемым помощником миллионов студентов по всему миру. Но новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) заставило экспертов всерьез задуматься о последствиях такой помощи для обучения и развития мышления. Ученые провели эксперимент с участием 54 студентов, которым предлагалось писать эссе в течение нескольких месяцев. Студентов разделили на три группы: первая использовала ChatGPT, вторая — поисковик Google, третья писала тексты без внешней помощи. При этом у всех участников фиксировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). ChatGPT, зафиксировано ухудшение памяти, снижение мозговой активности и слабая вовлеченность по сравнению с двумя другими группами. Последняя группа показала наилучшие результаты по всем параметрам: оригинальность текста, когнитивное напряжение и степень вовлеченности. ... ....... Ученые подчеркивают: использование ИИ снижает склонность студентов критически оценивать информацию и развивает "эффект эхо-камеры", когда пользователь чаще принимает на веру ответы машины, не подвергая их сомнению. Это приводит к снижению самостоятельного мышления, критического анализа и способности к запоминанию. ...... Интересно, что даже если студент из группы ChatGPT пытался затем написать текст самостоятельно, его мозговая активность оставалась ниже по сравнению с теми, кто изначально полагался только на собственные силы.