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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 20:47
Феодал написав:
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Брехня ...
Феодал написав:
Зп - 5к$ ничинающий айтишник
Брехня ...
Феодал написав:
А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить
Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
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Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59
Faceless написав:
smdtranz написав:в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…
представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
Трохи не так. Ізраїль по розміру як Київська область, з населенням як три Києва, чи як два Києва і дві області. Це не те щоб екстремально велика щільність населення. При цьому населення розподілене більш рівномірно, міста не мільйонники, а приблизно як наші облцентри. Тому "тіснота" сильно перебільшена
але чуть більше чим половина двох Києвів та областей пустеля, будєттокодаражать
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:08
baraka написав:
Криза ещё толком не начиналась, мы в конце 2007 года
Faceless написав:
Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.
, имхо
Пауел уже греет рынок предстоящим снижением ставки
както не логично.
Криза еще не началась и мы в конце 2007, а рынок греется ПРЕДСТОЯЩИМ СНИЖЕНИЕМ ставки.
Так если ставка снизится, тто какой в пень кризис?
Тогда будет разгон рынков.
Это уж потом, после разогрева и некоторого времени, ставку будут опять вниз давить и придет следующий кризис.
Нынешний кризис и обусловлен высокой ставкой, которую подняли, чтобы выпылесосить ковидные деньги дабы уменьшить скорость обесценивания доллара.
Трамп хотел понижения ставки, но Пауэл пока держится.
Трамп даже хотел его уволить из-за этого. Только это не в его власти.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 22:52
kingkongovets написав:
тобто нерухомість у воюючій багато років країні(Израиль-прим.) чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?
Хороший пример для понимания того, что в Украине не будет таких цен, как, например, в соседней Чехии. Ибо в первую очередь важен усредненный качественный состав населения и качество экономики, наличие природных ресурсов, а не наличие угрозы. Пусть это несколько грубовато, но в Украине с этим печально.
Если бы в Израиле не было периодических боевых действий, то там цены были бы еще выше по сравнению с Турцией. Ибо с природными ресурсами у обоих туго, но среднестатистический еврей в разы умнее среднестатистического турка. Ибо пока турок выращивает апельсины/помидоры, еврей взламывает IOS, делает ядерные ракеты, уникальные операции в офтальмологии и микрохирургии.
kingkongovets написав:
в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність
вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)
Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду.
Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.
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Damien
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Додано: Сер 25 чер, 2025 03:25
Damien написав: kingkongovets написав:
тобто нерухомість у воюючій багато років країні(Израиль-прим.) чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?
Хороший пример для понимания того, что в Украине не будет таких цен, как, например, в соседней Чехии. Ибо в первую очередь важен усредненный качественный состав населения и качество экономики, наличие природных ресурсов, а не наличие угрозы. Пусть это несколько грубовато, но в Украине с этим печально.
Если бы в Израиле не было периодических боевых действий, то там цены были бы еще выше по сравнению с Турцией. Ибо с природными ресурсами у обоих туго, но среднестатистический еврей в разы умнее среднестатистического турка. Ибо пока турок выращивает апельсины/помидоры, еврей взламывает IOS, делает ядерные ракеты, уникальные операции в офтальмологии и микрохирургии.
kingkongovets написав:
в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність
вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)
Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду.
Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.
Абсолютно правильно ви написали.
Додам від себе - вся ця публіка, наші керманичі-дерибаничі, має примітивну освіту (куплені дипломи) і не здатна зрозуміти, що відбувається навколо них.
Хаос, корупція, клептократія, нездатність хоть щось організувати, найменша зарплата в Європі - вони того не бачать, тому що живуть у своєму світі.
Порівнювати Україну і Ізраіль може лише недалека людина з кашею в голові.
Тому що нічого схожого немає у цих держав. Абсолютно різні принципи державотворення і існування.
Ми живемо в історичний час.
Повтор 1919.
Карфаген повинен зникнути. Інших варіантів вже не залишилось.
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