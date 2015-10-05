Додано: П'ят 27 чер, 2025 16:49



Как не получилось подружиться с бандерлогом через его подкуп выпрошенной медалькой.





О, це питання просто кричить, щоб бути прокоментованим!))Ще років 10-15 я прям стрибав з трусів «а давайте ми всі такі, які акуєнно так спілкуємось , а давайте ми мі-мі-мі зустрінемось!! Ой, ми такі класні!! Ми так гарно болтаєм!!»І ходив!! Прикинь?? Water мене знає ще по херснським піздоболтанкам, ми і фото зустрічей викладали!!А потім зрозумів яка це куйня! Ні, у мене досі в тєлєге є контакти людей, яких я на зустрічі бачив вперше і в останнє. І ми навіть інколи 2 слова перекидаємось.Але це все трипер!Нема і не може бути інтернет-дружби.Нє, я завдяки інету я трахнув з десяток баришень. З деякими були стосунки від тижня до місяців.Але яка нах інтернет-дружба?? Ти про що, Вітос?? Тут би якось знайти час на кожного , кого вживу знаєш! Да хоч десь з ним посидіти!! З кожним. Хоч періодично.Я зараз себе відчуваю аутистом з власної свідомої ініціативи! І так вже не один рік. Повно можливостей для зустрітись, тільки свисни , а думаєш «а воно точно треба?»Тому хоч Бандерлог , хоч ВіталАналгель, хоч Детройт з Успіхлм… Мені непросто знайти прям спланований час для когось. Життя кумедне.. буває, що так складаються зорі, що ти сам опинишся там де ці люди зберуться і оголосять про зустріч.. А у тебе саме такий настрій, прийти до них .. і ти прийшов. І бггг, дай Бог не пожалівПо факту знаєш як все виглядає??Майже у кожному великому місті є люди, якому можна написати чи зателефонувати «я у тебе, ти там як? Є пару годин , можемо посидіти де скажеш, бо ти місто краще знаєш, бахнути по бокалу»Скоріше за все це не «друзі». Мабуть приятелі. Але це теж важливо.Проте, я навіть не намагався тебе переконати, що у мене є друзі, і оте все.Це я на релаксі лежу на березі Адріатики, а під місцевим непоганим вином найшли думки))З.І на форумі є кілька людей, які (принаймні згідно заявленої легенди і тої поведінки, яку я бачу) склались як успішні, досвід яких був би мені цікавим, яких би я хотів побачити вживу. І я навіть бачив якісь сигнали від них, що і вони були б раді. Але… Мабуть знов таки мабуть мають скластись зорі, щоб це відбулось.. Бо негайної потреби не відчувають ні вони, ні я. А тому нема сенсу натягувати те, що тягнеться з зусиллями))Ти хоч розумієш про що я, інтернет-дитятко?))У тебе живі знайомі то хоч є ?))