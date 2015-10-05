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#<1 ... 611612613614 Додано: Чет 03 лип, 2025 07:44 Сибарит





Совершенно очевидно, и Вы это не скрываете, что Вы здесь ради Виталия





До свого стиду , правда. Щоб його хейтити

Надто навʼязливо він пихає свою «соціалізацію», як єдино вірну.

Взагалі, якесь дивне невміння визнати помилку, не вперше бачу від нього .

То він помилку свою пояснює «я шутіл», то «чтобы взбодрить форум», то вишукує якісь мілкі співпадіння (як з ляпом про «помощь до лєта 23») , замість просто сказати «помилився».



Зараз інколи проскакує «я ізучал реакції».

Це все мало б право на життя, якби від цього «ізучал» був би якийсь правдивий реалвстичний вихлоп, тобто він на основі своїх вивчень зумів би сформувати більш - менш адекватні психологічні портрети , давав реальні характеристики. І він же дає!!! Але такі штанги, що просто пздц!! Просто діаметрально мимо!! Повна нездатність читати людей! До свого стиду , правда. Щоб його хейтитиНадто навʼязливо він пихає свою «соціалізацію», як єдино вірну.Взагалі, якесь дивне невміння визнати помилку, не вперше бачу від нього .То він помилку свою пояснює «я шутіл», то «чтобы взбодрить форум», то вишукує якісь мілкі співпадіння (як з ляпом про «помощь до лєта 23») , замість просто сказати «помилився».Зараз інколи проскакує «я ізучал реакції».Це все мало б право на життя, якби від цього «ізучал» був би якийсь правдивий реалвстичний вихлоп, тобто він на основі своїх вивчень зумів би сформувати більш - менш адекватні психологічні портрети , давав реальні характеристики. І він же дає!!! Але такі штанги, що просто пздц!! Просто діаметрально мимо!! Повна нездатність читати людей! Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 лип, 2025 08:03, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 15584 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2422 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 07:48 Wirująświatła написав: rjkz написав: Сразу скажу, что это видео я не смотрел.

Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. Сразу скажу, что это видео я не смотрел.Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.



По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)



Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем





Формальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.



Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.



Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Кон эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кемФормальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Кон



Віталій, ми якось як в різному світі жили. Може якісь иакі компанії є в великих містах в бідних районах...

Не був я якось в "неформальних групах" я з сільських биків, в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.

В чернівцях мож чуть інакше, но в принципі чернівці теж велике село.

Доречі зараз помічаю що в сучасних підлітків ієрархічності менше.

Но тут мені здається якраз вони менше соціалізовані.

Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.

В нас коли ми дорослішали гонору було...

Не менше ніж в Кіси Воробянінова Віталій, ми якось як в різному світі жили. Може якісь иакі компанії є в великих містах в бідних районах...Не був я якось в "неформальних групах" я з сільських биків, в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.В чернівцях мож чуть інакше, но в принципі чернівці теж велике село.Доречі зараз помічаю що в сучасних підлітків ієрархічності менше.Но тут мені здається якраз вони менше соціалізовані.Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.В нас коли ми дорослішали гонору було...Не менше ніж в Кіси Воробянінова Banderlog

Повідомлень: 3078 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:10 Banderlog



в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.





Всюди так.

Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».



Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.

Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди. Всюди так.Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди. Hotab Повідомлень: 15584 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2422 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 611612613614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4676

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34