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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 03 лип, 2025 07:44
Сибарит
Совершенно очевидно, и Вы это не скрываете, что Вы здесь ради Виталия
До свого стиду , правда. Щоб його хейтити
Надто навʼязливо він пихає свою «соціалізацію», як єдино вірну.
Взагалі, якесь дивне невміння визнати помилку, не вперше бачу від нього .
То він помилку свою пояснює «я шутіл», то «чтобы взбодрить форум», то вишукує якісь мілкі співпадіння (як з ляпом про «помощь до лєта 23») , замість просто сказати «помилився».
Зараз інколи проскакує «я ізучал реакції».
Це все мало б право на життя, якби від цього «ізучал» був би якийсь правдивий реалвстичний вихлоп, тобто він на основі своїх вивчень зумів би сформувати більш - менш адекватні психологічні портрети , давав реальні характеристики. І він же дає!!! Але такі штанги, що просто пздц!! Просто діаметрально мимо!! Повна нездатність читати людей!
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 03 лип, 2025 08:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 03 лип, 2025 07:48
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Сразу скажу, что это видео я не смотрел.
Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей.
эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.
По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)
Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем
Формальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.
Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.
Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Кон
Віталій, ми якось як в різному світі жили. Може якісь иакі компанії є в великих містах в бідних районах...
Не був я якось в "неформальних групах" я з сільських биків, в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.
В чернівцях мож чуть інакше, но в принципі чернівці теж велике село.
Доречі зараз помічаю що в сучасних підлітків ієрархічності менше.
Но тут мені здається якраз вони менше соціалізовані.
Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.
В нас коли ми дорослішали гонору було...
Не менше ніж в Кіси Воробянінова
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Додано: Чет 03 лип, 2025 08:10
Banderlog
в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.
Всюди так.
Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».
Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.
Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди.
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