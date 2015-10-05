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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 16:02

Може воно якесь недорозвинуте? зупинилось , коли потрогали?

В чому цінність цього відео і набуя ти його приніс? (На буя ти його дивишся , то я навіть не питаю).
Набуя вона сама викладає це, то окрема тема, всіх зрозуміти не треба і старатись .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 16:29

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?

з гординею розібралися, тепер ще милосердя
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 16:55

  Wirująświatła написав:Должно быть элементарное уважение к границам другого человека. Вторгаться в личную жизнь без приглашения нельзя.
не надо навязувати свої моральні норми.
Вторгаться можно. :lol: і надо.
Щодо всєлєнная верне)
пусте це все ці бумеранги і закони карми.
Banderlog
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