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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:02
В чому цінність цього відео і набуя ти його приніс? (На буя ти його дивишся , то я навіть не питаю).
Набуя вона сама викладає це, то окрема тема, всіх зрозуміти не треба і старатись .
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:29
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.
навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
з гординею розібралися, тепер ще милосердя
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Додано: Чет 03 лип, 2025 16:55
Wirująświatła написав:
Должно быть элементарное уважение к границам другого человека. Вторгаться в личную жизнь без приглашения нельзя.
не надо навязувати свої моральні норми.
Вторгаться можно.
і надо.
Щодо всєлєнная верне)
пусте це все ці бумеранги і закони карми.
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