Когда-то этот город был вершиной инклюзивности: в социальном жилье жили как представители рабочего класса, так и среднего класса. А потом появились частные арендодатели

........За прошедшие годы Амстердам превратился из вершины инклюзивности и прогрессивной жилищной политики в один из самых недоступных рынков Европы. За последний год цены на жилье в Нидерландах выросли более чем на 10% , бездомность выросла более чем на 20% , а арендная плата в частном секторе аренды выросла более чем на 7%.

........ За последние 40 лет общее направление жилищной политики Амстердама изменилось: от приоритета социального жилья к частному. Недостаточно инвестировалось в доступное жилье для малообеспеченных слоев населения и был преднамеренный переход к рыночному жилью, ориентированному на состоятельных людей.

........исторически низкие процентные ставки, легкий доступ к кредитам и налоговые вычеты по процентам по ипотеке, предлагающие четкие стимулы для покупки, означали, что владение домом было достижимой целью для многих голландцев. Однако, поскольку средние цены на недвижимость в Амстердаме выросли за пределы того, что могли себе позволить даже образованные специалисты, усилия по привлечению и размещению среднего класса сместились от владения домом к трансформации сектора аренды.



Около 70% населения города арендует жилье, но сектор социального жилья, где арендная плата ограничена €900 в месяц , неуклонно сокращается. Социальное жилье составляло почти 60% арендного жилья города в конце 1980-х годов, и большинство новых построек предназначалось для этого сегмента. Однако десятилетия распродаж, сносов и ограничений в новом строительстве сократили предложение социального жилья на треть с того момента. Теперь многие местные органы власти изо всех сил пытаются достичь 30%-ного целевого показателя социального жилья в новых жилищных проектах, где большинство новых построек нацелены на жителей с более высокими доходами.

.......Молодые амстердамцы могли зарегистрироваться на социальное жилье в 18 лет и рассчитывать на получение постоянного жилья в течение нескольких лет — роскошь, которая кажется невообразимой для сегодняшних новичков, ищущих доступное жилье в городе.

........За последние два десятилетия частный сектор аренды в Амстердаме увеличился более чем втрое . Ключевой стратегией расширения было ослабление регулирования: краткосрочная аренда заменила пожизненные договоры аренды, а для растущей доли объектов недвижимости были сняты ценовые потолки.

........в последнее время предпринимаются попытки успокоить сектор аренды и ограничить покупки инвесторов. Такие меры, как ограничение краткосрочных договоров аренды и ограничение аренды домов ниже определенной стоимости, имели определенный успех в побуждении некоторых инвесторов к продаже. Хотя это может освободить недвижимость для малоимущих жителей и покупателей, покупающих жилье впервые, пока неясно, насколько далеко они пойдут в решении проблем цен на жилье и постоянного роста стоимости аренды.

........Неудивительно, что истории о молодых людях, которые не могут съехать из родительского дома, живут вместе до 30 лет или откладывают окончание учебы, чтобы сохранить студенческое жилье, стали обычным явлением. Для тех, кто не может найти доступное жилье , жилищная политика касается не только экономики — она формирует всю их жизнь. Она тормозит независимость, лишает стабильности и ставит будущее на паузу.



Жилищный кризис имеет и политические последствия. Правые партии мобилизовали массовое недовольство жильем, чтобы подстегнуть расистские и антимиграционные настроения. Это было отчетливо видно в преддверии выборов в ноябре 2023 года , которые привели к первой победе крайне правых в новейшей истории. Герт Вилдерс , лидер антиисламской партии «Свобода», обвинил трудовых мигрантов, просителей убежища и иностранных студентов в монополизации предложения жилья и росте цен.