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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:39

ЛАД
В Києві є. Не знаю наскільки допомагають
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 11:41

  Hotab написав:ЛАД
В Києві є. Не знаю наскільки допомагають
Тогда странно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:15

у каждого поколения свои кумиры, когда то гордились космонавтами, футболистами, актёрами игрового кино, бандитами, музыкантами.

сейчас в цене стримеры и блогеры, но не все, а те кто может просто идти по улице или ехать в метро и общаться, легко знакомиться с незнакомыми случайными людьми. Малые ориентируются и хотят быть похожими на них .

Можно сказать IRL стриминг это новый стандарт общения и открытости. Когда ты свободно и никого не боясь заводишь новые знакомства. Обмениваешься тг и инстой, общаешься с любым количеством подписчиков. Проводишь с ними время на стримах.

Один знакомый мне стример в понедельник едет в Сочи ради подписчиков. Будет выполнять их задания. Обладая крупными деньгами он не может их тратить без согласия чата. Например вчера он познакомился с бомжом и чат решил задонатить этому бомжу 150$. Чтобы всё было честно стрим длится 24/7 и подписчики видят даже как стример спит. Вся жизнь этого человека как на ладони. И каждый кто хочет может принять в ней участие.

Тут любят говорить что история развивается по спирали. Когда ещё в истории такое было? Технических средств для этого реалити маловато, у каждого ребенка уже есть смартфон, но нужно что то ещё внутри, преодолеть какие то немыслимые барьеры.

Поэтому пацанам 15-16л зашла тема с выпрашиванием 50р. Все участники понимали что это пранк и что идёт съемка розыгрыша для соцсетей. По сути выпрашивание было игрой.

На видео ниже малой 9-10л увидел стримера и сам попросился в кадр. По такой мелочи уже можно сказать что он не социофоб и (скорее всего) через пару лет (когда родители дадут больше свободы) у него появится много прикольных друзей и детство засияет новыми красками.

Wirująświatła
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  #<1 ... 624625626627
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