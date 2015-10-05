Wirująświatła написав:Banderlog ты как всегда видишь мышь, а слона не видишь. У меня эмоциональных дефицитов нет с 2019, но и те что были прошли быстро, поскольку я умею с этим работать.
Онлайн только расширяет географию общения. Теперь не нужно нестись за тысячи км, чтобы пообщаться с интересными мне людьми .
А вопрос безопасности кстати никуда не девается, интересный человек с кем ты привык общаться онлайн может резко исчезнуть навсегда (или начать тебя игнорировать) и к таким кульбитам судьбы нужно быть морально готовым. (Фейслес до сих пор вспоминает неких Захара и Юру теплотехника, не понимая почему они исчезли с форума).
Или твой "онлайн друг" внезапно может попросить донат "на лечение", тут тоже дилемма либо ему действительно нужна помощь, либо он с тобой общался ради этого доната.
В онлайн дружбу я по-прежнему не верю. В онлайне дружба/эмпатия теряют смысл из-за искажённых ощущений оппонента. По сути ощущение другого человека онлайн это винегрет твоих представлений о нём, которые часто не соответствуют реальности (фейслес ку-ку).
Вот та опасность которую ты не видишь. Поэтому крайне нежелательно заводить онлайн друзей и любовные романы. Только общение со строгими границами и быть готовым, что оно в любой момент закончится без объяснения причин.
И да онлайн общение эмоциональные дефициты не убирает. Человек с такими дефицитами онлайн особо общаться не будет. Этот дефицит я вижу как отсутствие интереса к миру и людям (хотя он конечно шире и многоуровневый, вплоть до отрицания всего живого кроме себя и своих потребностей).
Если у тебя нет интереса к оффлайн людям какого лешего он вдруг появится в онлайне? Ты видимо путаешь эмоциональный дефицит с дефицитом общения.
Прямых связей между ними нет. Это потребности разного уровня. У базарной бабы нет дефицита общения, а эмоциональные дефициты на базаре не редкость. Они ощущаются как навязывание товара, желание заработать любой ценой, либо полный игнор потребностей покупателя, готовность поскандалить по поводу и без. Отсутствие знаний о товаре и в целом узкий круг интересов.
У базарной бабы нет интереса к людям которые стримят за тысячи километров, при этом потребность в общении остается и трещать про какую то куету они могут часами. Чувствуешь разницу? С таким интересом к людям как у меня говорить про эмоциональные дефициты - признак полного непонимания обсуждаемого предмета.
Тебе удобно искать в моём носу козявку, и хотаб резко одобряет, но лучше займись саморазвитием. Тупость не лучшее украшение для мужика. Здесь в основном люди с высоким IQ и тупость некоторых контрастирует на общем фоне.
Про связь эмоциональных дефицитов и фобий ты прочитал? viewtopic.php?p=5870366#p5870366
це все добре, но як тоді пояснити бажання дивитись стріми? Навіть підглядати за сплячими? )
ти кажеш що дивитись стріми це спілкування. Хочеш сказати що більшість спілкується коли дивиться їх?)
Тепер наступне питання. Стріми це сімейний перегляд? ) чи мож з друзями під пиво? Ні.
Ти сидиш один, коли дивишся на чуже життя.
Про связь між фобіями і емоційним дефіцитом в дитинстві прочитав.
Дурниці. Не бачу границі між фобією і страхом, що має підстави.
Ти не відповів на питання, страх сісти за руль після серйозної аварії це від емоційного дефіциту? А тривожність коли попадаєш надовго в тил вслухаєшся в звуки і не чуєш обстрілів це фобія?
Ви взялись всі проблеми витягувати з дитинства ніби людина в дорослому віці не може психічно мінятись.
Людину в будьякому віці можно навчити боятись
Щодо опасностєй онлайн дружби і відносин то дурниці. І заводив. І зараз в мене звязок з тилом виключно онлайн.
Да, багато відпало, но і є такі що зостались.
А тепер повернемось до тебе.
Ти спілкуєшся з своїми батьками? З дітьми? Жінка спить коло тебе? Тільки не треба мене обманювати.
не можливо обнімашкати жінку і строчити на форумі звіти про переглянуті стріми.