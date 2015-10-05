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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 629630631632>
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 08:57

  Wirująświatła написав:бахвалиться своими фобиями примерно как бахвалиться инвалидностью или умственной отсталостью. И тут бандерлог снова отличился. Это какая твоя фобия по счёту? по итогу окажется что ты вообще людей боишься, всех, даже собственную тёщу. мальчик маугли. кстати хотаб периодически и к тебе клеится, судя по отсутствию возражений ты не возражаешь) за медальку его отблагодарил? хотаба не боишься?
хто сказав шо я їх голубих боюсь? Це твій кейс про згвалтування в купе. :lol:
ви психологи понапридумували, що раз нема толерантності то значить є страх. Нормально я до них відношусь як до олігофренів чи до інших уродців :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:06

тєми про життя і соціалізацію

  Striker написав:Можна в 2 словах - що це за незрозумілі відосіки і що за анальні канали? Для чого і навіщо це тут?

теми про життя і соціалізацію, напр. типовий бандерлог як МД - патріарх сімейства:

тільки його нетакуся його командірських наказів не сприймає, дітей за кордон не вивозить, ось такі духовні скрєпи в нашого румунського вєрующєго пріхода рпц
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 лип, 2025 09:13, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:36

  flyman написав:
  Striker написав:Можна в 2 словах - що це за незрозумілі відосіки і що за анальні канали? Для чого і навіщо це тут?

теми про життя і соціалізацію, напр. типовий бандерлог як МД - патріарх сімейства:

тільки його нетакуся його командірських наказів не сприймає, дітей за кордон не вивозить, ось такі духовні скрєпи в нашого румунського вєрующєго пріхода рпц

За нетакусю не поняв. До чого тут мої скрєпи?
Не хоче слухатись ?
Я тут при чому? Мені її за 2 тижні відпустки дресірувати? Більш нічим зайнятись? Плюнув і розтер.
Поїхав перевірив там запасний аеродром. Все нормально.
Схоче поїде з дітьми. Гроші на дорогу є, там жити є де...
Мені шо дітей забирати од неї дитсадівських і тягнути за собою в європу і там квочити?)
без неї ця схема не працює, а свою голову я їй не пришию. Обрубав трохи фінансування шоб не була така мудра і самодостаточна та і поїхав назад на війну. Загалом з тиждень побув з сімєю з 2 тижнів відпустки.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:43

  Wirująświatła написав:здесь тебе никто ничего не должен.

Я щось не розумію. Ти викладаєш якийсь "контент", і сам не можеш толком пояснити для чого? Ти чого кидаєшся на мене, не з тієї ноги встав? Мене просто зацікавили оці SOSITEHUY666, Анальный-Дебошир, русс, Неудержимый квакальник, банклаебина і інша хурма.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:51

  Striker написав:Мене просто зацікавили оці SOSITEHUY666, Анальный-Дебошир, русс, Неудержимый квакальник, банклаебина і інша хурма.
там есть адреса их личек в тг. напиши им спроси почему такие ники. мой пост был о том насколько интенсивным может быть общение в чатах. За чужие ники я не отвечаю. как и за мужиков с последнего видео. Какие ко мне вопросы?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:56

  Wirująświatła написав:
  Striker написав:Мене просто зацікавили оці SOSITEHUY666, Анальный-Дебошир, русс, Неудержимый квакальник, банклаебина і інша хурма.
там есть их адреса в тг. напиши им спроси почему такие ники. мой пост был о том насколько интенсивным может быть общение в чатах. За чужие ники я не отвечаю. как и за мужиков с последнего видео. Какие ко мне вопросы?

селективна вибірковість.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:57

Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:вчера после обеда было 111тыс сегодня уже 118тыс. непрочитанных сообщений. общительные люди да?

Зображення
....

30 человек пишут там с утра до вечера. кому не хватает общения вам туда :D

Статистика по общительным пользователям за сутки

1. русс (https://t.me/dzhulta) — 1 014
2. одесская () — 616
3. SOSITEHUY666 () — 521
4. Анальный-Дебошир (https://t.me/xnd_ua) — 454
5. 卐 (https://t.me/stuotd) — 439
6. Billy разбудили (https://t.me/tnakeee) — 437
7. мсмк по куни (https://t.me/worfolomey) — 428
8. Kukish_Kakish (https://t.me/mex_tentakla) — 409
9. история шпагина (https://t.me/pizdatupauy) — 381
10. лапки вместо рук (https://t.me/compulsi0n) — 334
11. Архангел 2.0 (https://t.me/nzzlil) — 334
12. сигма 8Б класса (https://t.me/maksonzlou) — 326
13. танк (https://t.me/kotiks_muo) — 314
14. Ursa (https://t.me/ursachka) — 308
15. Хазлиз добрии (https://t.me/bulba_dypa) — 295
16. човхуйкинBCяeTAKроBьмнE (https://t.me/bxyikin_78) — 269
17. Неудержимый квакальник (https://t.me/samirleonov) — 232
18. Печенька (https://t.me/ghost_537) — 168
19. i_ammoon (https://t.me/i_ammoon1n) — 155
20. Saimon (https://t.me/zai_xen) — 139
21. алхимик (https://t.me/heardosint) — 122
22. LegendGod (https://t.me/yafinskysniper) — 121
23. вульвэлла ll (https://t.me/w4y1f) — 115
24. банклаебина (https://t.me/lolposha) — 114
25. 5929998363 () — 109
26. killer22_04 (https://t.me/killer22_04) — 99
27. Brian Moser (https://t.me/characterlike) — 95
28. Муршалл (https://t.me/fill288) — 95
29. Zold7k () — 90
30. late (https://t.me/plengh3) — 85

Всего сообщений: 10 095
Поясніть вже, нащо тут ця інформація про руснявий чат малоліток? Показати що підлітки здатні дофіга писати ні про що? Так то не секрет. У вас соціалізація вже звелася до переписки ні про що 24/7 з сумнівними людьми?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 09:59

  flyman написав:селективна вибірковість.
хотаб несколько месяцев ко мне грязно домогается и ни у кого никаких вопросов, а тут выложил список участников одного чата и сразу куча вопросов посыпалась. Что с вами люди???
  Faceless написав:Поясніть вже, нащо тут ця інформація про руснявий час малоліток? У вас соціалізація вже звелася до переписки ні про що 24/7 з сумнівними людьми?
читайте выше, вам в т.ч. что либо объяснять бесполезно, можете удалять и банить что вам не нравится. я вам тоже ничего не должен.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 лип, 2025 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:01

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  flyman написав:селективна вибірковість.
хотаб несколько месяцев ко мне грязно домогается и ни у кого никаких вопросов, а тут выложил список участников одного чата и сразу куча вопросов посыпалась. Что с вами люди???
Я не бачу домагань, скоріше нерозділене платонічне кохання
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:02

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  flyman написав:селективна вибірковість.
хотаб несколько месяцев ко мне грязно домогается и ни у кого никаких вопросов, а тут выложил список участников одного чата и сразу куча вопросов посыпалась. Что с вами люди???
Я не бачу домагань, скоріше нерозділене платонічне кохання

когда булят не вас оно всегда прикольнее (я не об этой ситуации, а вообще). на группе поддержки и держится буллинг. ваши моральные качества я увидел еще когда конговец булил зрадио. Достаточно было одного вашего слова, чтобы буллинг прекратился, но ожидаемого вы его не сказали. вам нравится наблюдать когда кого то чморят. Вы и сами чморить пробовали, но слишком уязвимы к критике, поэтому бросали это дело.
Wirująświatła
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