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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 635636637638
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:25

  Faceless написав:А якого року провели?
хз. прочитал сегодня)
  flyman написав:а єслі він "Галя"?
галя с парковки? нет спасибо, в интернете пока ещё есть варианты получше.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:30

  Успіх написав:Хоча, в сусідньому будинку у вікні вечером/вночі моя дружина вже щось тричі бачила пару, яка "рухалась"😅😁
Напевно, такі люди, спеціально не зашторюють штори на вікнах... або просто - в пориві страсті - забувають))

Може ще не звикли що в новобудовах де 1к відчувається як 3к забудова трошки щільніша за середньовічноєвропейську але без стічних канав під балконами з вертикальною каналізацією самопадом. Але ж це Львів, там в "австрійках" вхід через сусідський балкон транзитом через спільний сральник.
Не пробували поради давати для покращення соціалізації та комунікативних навиків?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:43

Re: Психологія та саморозвиток

  Успіх написав:Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:13

Wirująświatła
Чем ещё похвастаешься


Якщо психолог розцінює таке повідомлення, як «хвастає», то це значить він заздрить? 😅
Що каже вулична психологія про це?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лип, 2025 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:16

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?

скоріше всього -ні). :lol: в масі своїй люди не в дуже хорошій формі. А я не особо бодіпозітівний)
Жінки в нас бистро вянуть, кавалєргарда вєк нє долог.
Banderlog
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