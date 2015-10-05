Бо модноrjkz написав:И еще вопрос (ко всем).
Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.
Для чего человек идет к психологу?
Поплакаться в жилетку?
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 лип, 2025 22:36
Re: Психологія та саморозвиток
Бо модно
Додано: Сер 09 лип, 2025 22:38
Re: Психологія та саморозвиток
Мабуть, що чоловік арбузєр і не дає їй реалізуватися
Додано: Сер 09 лип, 2025 22:52
Ну вот как-бы тут дофига мудаков, но все держат дистанцию и с этой дистанции все найс стараются выглядеть, а чуть ближе как сходишься, то все мудачество начинает вылазить. Может поэтому все и стараются держаться этой дистанции и не сходиться с остальными.
Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.
Младший у меня более общительный и довольно быстро отходит когда сталкивается с мудаками. А старший более впечатлительный, поэтму просто держит дистанцию со всеми кроме родителей. Не совсем корректно, но на "мероприятии" (школа устроила для их класса в ресторане), директор школы назвал его "Самый интроверт", хотя каждому ученику пытался дать какие-то лестные эпитеты. Я не сомневаюсь, что он прав,но не стал-бы это говорить ребенку. Хотя и сам в детстве был таким.
Но насколько человек будет счастлив, интроверт он или экстраверт, не от этого зависит. У каждого свое представление о счастье.
Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.
И тот и другой имея то, что хочет - счастлив. Так какая нахрен разница - интроверт он или экстраверт.
Работа? Так для разных типов просто разная работа ок.
Интроверт может отлично работать в науке или ...тем-же айтишником.
Экстраверт - ну пусть будет аниматором или политиком или "менеджером по продажам".
Какая разница?
Общение ради общения? Если кому надо - пуркуа-бы и не па. Если нет - то и не надо.
Додано: Сер 09 лип, 2025 23:09
насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.
Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.
Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный.
Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?
Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 09 лип, 2025 23:21
Больной нуждается в уходе врача.
И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)
Увы, мода не проходит безнаказанно.
Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.
А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то.
Додано: Чет 10 лип, 2025 00:46
Banderlog
Треба ще робити поправку на анонімність і недосяжність.
Більшість цих «конфліктних» такі лише поки «не знайшли по ip”. В 99% випадків звісно ніхто нікого шукати не буде, і вони це знають, тому поводять себе так.
А так, ніяка тут не конфліктна публіка. Гниди, які приховують доходи і зовсім (або майже зовсім) не платять податки - є. Так вони всюди є, просто тут вони сміливі про це заявити. Ну і суспільство толерантне до таких проявів. Ніхто не тільки не здасть «хапайте он того ухилянта від податків», а навіть знайдуться, хто похвалить «о, менше хірпі/херпі/котлеті/сосні (хз, хто там ще тригерить наших мамкіних бізнесменів на шубах ) дістанеться.
Додано: Чет 10 лип, 2025 03:47
yama
Який «король» сьогодні провокував чи принижував нашого «шута» 8-класного, що він знову у бані?))
А то мене не було весь день, не бачив.
Є у мене підозра, що його і не треба провокувати, він і сам через любов до різносторонніх відчуттів шукає і знаходить собі пригоди на чорний хід . А все тому, що будь яка тема, яку він пробує розкрутить на форумі, терпить фіаско. Воно все примітивне і не цікаве. Тому просто притягує увагу примітивним чіплянням до людей.
Додано: Чет 10 лип, 2025 04:46
1. Про моих детей - это ниже пояса. Я говорю о явлении и никого персонально не позволяю себе оценивать. Так что придержите свои мнения.
2. О банде я написал - стояли милые ребята, социализировались, потом решили отметелить проходящую пару. Потом полицейские и социализированно посоветовали не ходить по улицам. Или вы не соображаете что РЕАЛЬНО происходит и может произойти с этими "социализаторами" или соображаете и тогда это гораздо хуже.
И таких банд я в 80 и 90 е насмотрелся в Киеве. Если "вдруг, совершенно случайно", вы в своем воображении нарисовали какую-то идеализированную банду или "банду", то это опять-же ваш "внутренний мир". Упоминания о кражах и бродяжничестве не вызывают у меня умиления и одобрения.
3. Ок. Тему закрываем. Я против подростковой преступности и бродяжничества. Вы - за. На этом и закончим.
Додано: Чет 10 лип, 2025 04:54
Абсолютно согласен.
Пока не встречал ситуации, при которой психолог нес положительную функцию.
В США направить родителей к психологу - это первый шаг ювенальной юстиции.
На эмигрантской ветке Дюри-бачи рассказывал о школьных психологах в Германии.
Недавно смотрел интервью Яны Глущенко - эксдизельши, ее мужа психолог к которой они пошли вообще решила примерить на себя.
В принципе, если кто-то не может в себе разобраться и со знакомыми людьми, то как с этим разберется чел, который видит другого в первый, а порой и в последний раз?
Додано: Чет 10 лип, 2025 06:07
Да, профессия непростая. Но случаи, когда психологи помогали, мне известны. Но это были случаи, когда психолог и пациент выросли в одной культурной среде и говорили на одном языке.
Как работать психологу с человеком из другой среды, который вынужден говорить на плохо знакомом языке, Я себе не представляю.
Ну и самое, на мой взгляд, тяжёлое в этой профессии - признать, что случай непосильный. Именно от неумения это делать, в большинстве случаев, и рождаются советы развестись.
"Карательную психологию" я вообще не понимаю. Когда какой-то дурак решает, что человек неправильный и насильно направляет его к "психологу", который самостоятельно клиентуру набрать не может, ничего хорошего не получится.
Так во многих профессиях: к хорошему специалисту не пробиться, а шарлатаны используют админресурс, чтобы не помереть с голоду.
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