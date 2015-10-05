США одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, представляет собой мощный новый инструмент в борьбе с вирусом иммунодефицита человека. Хотя до текущего момента остаются вопросы по его доступности как в США, так и в остальном мире, пишет The Independent.



Клинические испытания показали его выдающуюся эффективность — 99,9% — он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.

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Период действия ленкапавира составляет шесть месяцев — это самая длительная защита среди существующих вариантов. Такая продолжительность может быть особенно удобной для людей, которые не хотят часто посещать врача или испытывают стигматизацию из-за ежедневного приёма лекарств.



При этом важно знать, что препарат Gilead уже продаётся для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в область живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно всасывается в организм.