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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:18

  Hotab написав:В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.
Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.
І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»
Ну кому таке треба?

А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.
Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).
Остаётся только договориться, кого считать социализированным, а кого асоциальным.
Сибарит
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