#<1 ... 646647648649 Додано: Сер 16 лип, 2025 14:18 Hotab написав: В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.

Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.

І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»

А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.

Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).

Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).



Ну у мене нема такого переконання чи спостереження.

Ок, армію викинемо, бо то структура специфічна.

Але авіакомпанія. Комерційна. Все завʼязано на гроші і отримання прибутку. Як всюди в комерції.

І там уживаються лише ті, хто готовий працювати лише по правилам. Забути , як «куйовнічав» на 3 метрах в армії. Вимагається максимальна безпека!! Мінімум ризиків. Суворе дотримання параметрів польоту. Суворе дотримання особистої дисципліни. Бунтарі і вільнолюди приносять авіакомпанії збитки, псують репутацію на міжнародній арені, що знов перетворюється в збитки. Тому вони не уживаються, покидають не допрацювавши свій контракт. Самі або зі штрафами насильно.

Я не виключаю, що чимало професій де треба креативність , «проти течії» , «нестандартність». Але все ж в більшості на першому місці вимагається надійність і передбачуваність. Тобто «вдобні».



Якось дуже соціалізований (на його думку) віталя розказував, як він все кидає, плани на сьогодні, на завтра, робота почекає, коли йому телефонує друг і каже «треба поїхати ввечері в Білорусь на кілька днів, там баришня дуже чекає зустрічі, у нас там почуття».

Я , «вдобний» на секунду став на його місце.. У мене завтра вранці виліт по контракту ООН, там десь в джунглях чекають 3 тони води і дизпаливо для генераторів. Але я дуже соціальний і невдобний, послав всіх нах і поїхав по *лядям.

Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).



Нах такий працівник потрібен? Нах такий працівник потрібен?

Во время очередного перемещения на Марс, сын главного героя решает притвориться и не заснуть, чтобы посмотреть.

Я думаю после прочитанного у любого отца будет ком в горле.



Стивен Кинг, браво. Так интерпретировать квантовые уравнения. Высший пилотаж Самое страшное, что я читал в жизни это короткий рассказ о вечном пути Стивена Кинга, в котором люди научились телепортироваться. Для стороннего наблюдателя перемещение занимало миллиардную долю секунды, но, как оказалось, сознание проходило вечность, миллиардны лет.Во время очередного перемещения на Марс, сын главного героя решает притвориться и не заснуть, чтобы посмотреть.Я думаю после прочитанного у любого отца будет ком в горле.Стивен Кинг, браво. Так интерпретировать квантовые уравнения. Высший пилотаж мені в кінга більш всього подобається корпорація кидайте палити. мені в кінга більш всього подобається корпорація кидайте палити.

Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).



Нах такий працівник потрібен? Нах такий працівник потрібен?

Колись раніше «вдобні»» діти не приговор щодо підприємництва і лідерства в дорослому житті. (Анрульні лише в 1.5 рази частіше стають лідерами)

І значно нижчі ризики стати «дном» (анрульні кратно вищі шанси мають стати криміналітетом)







Ризик криміналу:



Зручні діти

🔽 Дуже низький (~2–5%)

Незручні (схильні до порушень)

🔼 Високий (~30–40%)



Вірогідність стати лідером

Зручні

🔽 Невисока (~15–20%)



Незручні (схильні до порушень)

🔼 Вища (~20–25%)













📌 Висновок:

• Зручні діти — надійні, але не лідери за природою.

Вони рідко провалюються, але й рідко «злітають».

• Їхня сила — в стабільності, але не в інноваціях або проривному лідерстві.

• Лідерами вони стають переважно у сферах, де важлива структура, правила, дисципліна (держслужба, медицина, адміністрація).





Кілька різних досліджень

Harvard Study of Adult Development (одне з найдовших досліджень у світі):

Dunedin Study (Нова Зеландія):

Кілька різних досліджень

Harvard Study of Adult Development (одне з найдовших досліджень у світі):

Dunedin Study (Нова Зеландія):

Метаналітичне дослідження (Personality and Individual Differences, 2020):

Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.

І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»

А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.

Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).

Это, по-моему, как раз тот случай. Человеческий язык уж слишком неоднозначен.

Что такое "удобные" дети?

Для кого-то удобный ребёнок такой, как Виталий описывал своё детство, - с 13 лет дать полную свободу и не беспокоиться о нём, сам выплывет.

"Удобный" ребёнок может быть, как вариант, затурканный тихоня. Из такого, скорее всего, действительно, получится, в лучшем случае, хороший исполнитель.

А может быть вполне инициативный ребёнок, которому просто интересно учиться, и его энергия и инициатива направлены на получение новых знаний. Не без того, чтобы иногда попроказничать, но в меру, т.к. его интересы направлены на другое. Он может стать кем угодно, в т.ч. и лидером.

Кроме того, как правильно написал Hotab, нужна ли обществу масса лидеров. В НИИ нужен 1 директор и масса учёных. Шансы получить учёного из "удобного" ребёнка, по-моему, значительно выше, чем из "анрульного".

