RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 649650651652>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:34

  Faceless написав:І дай боже щоб не раніше, і щоб не стикнулася з маминою деменцією чи чимось таким.

В них з цим простіше- мама у альтернхаймі під цілодобовим наглядом, діти відвідують маму наприклад по неділях, або як заманеться.
Water
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 12:50

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.

Не такою і високою.
згідно з даними Статистичного відомства Німеччини, нині німці у середньому живуть майже 88 років https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%B ... a-50131100

В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:25

  Ой+ написав:
  Faceless написав:З дуже високою ймовірністю ця дитина залишиться без мами ще підлітком.

Не такою і високою.
згідно з даними Статистичного відомства Німеччини, нині німці у середньому живуть майже 88 років https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%B ... a-50131100

В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.
Ну і якби не такі не шаблонні народження, що в нас, що ні, тобто надто ранні, надто пізні чи ще по якимось критеріям не оптимальні, то вже би і повимирали слідом за неандертальцями.
Шмигаль на прощання щось захотів різко попіднімати виплати на новонароджених, за 5-ть попередніх років чомусь не на часі було.

Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40091
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2846 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:30

А де бойовий робот???

flyman
Для флер вже прийняли закон і вона може йти на контракт, без гендерних стереотипів


Для Флаймана він був завжди. Але на контракті Флаймана нема. Чи там є якісь гендерні стереотипи?
Hotab
 
Повідомлень: 15704
З нами з: 15.02.09
Подякував: 401 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 17:03

  Сибарит написав:А ещё я не очень понимаю, почему в споре со мной вы оба оспариваете тезисы Виталия? Я всего лишь указал на один аспект, в котором позиции сближаются.
Термин "удобные дети" здесь начал использовать Виталий. Вы своё понимание "удобства" не уточнили. Поэтому и спор с тезисами Виталия.
В чём сближение позиций не очень понял.

Мне не слишком нравится, что от понятия успех перешли к обсуждению лидерства. Оба термина плохо отражают суть, но лидерство как-то уж слишком далеко.
Лидерство более определённое понятие. Успех - слишком растяжимое. И у разных людей слишком отличается. У кого-то - много денег, у кого-то научные достижения, у кого-то семейное счастье, хорошие дети, ... И ещё масса вариантов. В т.ч. и "хороший рабочий" (подразумеваю - высококвалифицированный, с хорошей зарплатой и интересной работой). Чтобы говорить об "успехе", надо уточнить, что под этим понимается.

С учёными все совсем сложно. С одной стороны, требуемый уровень знаний предполагает очень усердную учебу. Но с другой, на самом верху нужен дух бунтаря, который позволит, в случае настоящего открытия, пробиться сквозь сопротивление того же директора и послушной части коллектива. На кострах теперь, конечно, за ересь не сжигают, но и ковровые дорожки перед пионерами не стелят.
Для такого "духа бунтаря" нужна большая любовь к знаниям, сами знания (глубокие) и нонконформизм. Всё это в комплексе возможно у бывшего "удобного ребёнка" скорее, чем у "социализированного" по Виталию.

Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

И заметьте, Я намекнул, что не считаю обсуждаемые процессы социализацией. Социализация, в моем понимании, это именно умение быть удобным для окружающих. Я писал о необходимости некоторой степени асоциальности как элемента свободы личности.
Простите, эта фраза меня окончательно запутывает.
Если "удобный" = "социализированный", то о чём здесь всё время спорили?
Вы писали, что "термин "удобные дети" достаточно точен", я так не считаю, но вы не уточнили, как вы понимаете этот термин.
По-моему, социализация это не удобство человека, а приемлемость для окружающих. Социализированный человек не обязательно "удобен", но приемлем.
"Удобен" тот, кто со всем соглашается. Это тюфяк. Для "приемлемости" не обязательно быть согласным со всем.
И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35288
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5344 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 01:03

Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?
12-летняя отличница Кортни Райт в прошлую пятницу надела платье в стиле Spice Girls и написала статью об истории и традициях в рамках празднования. Однако ей сказали, что платье «неприемлемо», а затем вытащили с уроков и заставили сидеть в приёмной, пока её не забрал отец.

Её отец, 47-летний Стюарт Филд, был ошеломлён, узнав, что его дочь изолировали от друзей из-за её выбора одежды в школе Билтон в Рагби, графство Уорикшир. В письме-разрешении, разосланном родителям, говорится, что этот день «призван содействовать инклюзивности, пониманию и уважению к разным слоям населения, традициям и наследию».
.......
Папа Стюарт сказал, что действия школы противоречат её посланию, и других учеников с флагами Святого Георгия и валлийскими флагами также не пустили к школьным воротам. Он сказал: «Кортни была так смущена и не могла понять, что она сделала неправильно. Это школа превратила это в политику, ....».
.......В этот день мы чествовали культуру всех народов, и Кортни выбрала это платье с флагом Великобритании, чтобы отпраздновать свой собственный. Она также написала к нему речь и очень гордилась своим поступком. В следующий момент мне позвонили на работу около девяти утра и сказали, что ей нельзя приходить в школу в таком виде, это неприемлемо.

«Я не мог уйти с работы до полудня. Её заставили всё утро сидеть на ресепшене перед администраторами и держали в изоляции. Её не нужно смущать из-за того, что она британка. И её не нужно наказывать за то, что она празднует своё британское происхождение — никто из тех, с кем я разговаривала, не может этого понять.
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/girl-12-put-isolation-wearing-35559395

К чести британцев, насколько я понял, это у многих вызвало возмущение.
Один 44-летний папа, чья 12-летняя дочь учится в том же возрасте, что и Кортни, рассказал изданию MailOnline: «Я не мог поверить, когда увидел это в социальных сетях. Это отвратительно, если вы думаете, что это должно было быть прославлением многообразия. Моя дочь надела галстук из семейного тартана, потому что мы шотландцы, и об этом ничего не было сказано».

«Это средняя многонациональная школа, и среди учеников были те, кто носил традиционную азиатскую одежду и головные уборы, что было приемлемо, так почему бы не разрешить носить одежду с флагом Соединенного Королевства?»
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/everything-know-girl-12-placed-35562650?int_source=nba

Из ответа школы:
«В школе мы пересматриваем нашу политику и усиливаем обучение персонала, чтобы гарантировать, что наша практика отражает наши ценности инклюзивности, уважения и взаимопонимания ко всем».
Я бы не счёл это извинением.
Стармер, вроде, тоже высказался в поддержку девочки. Но как-то не очень убедительно.

P.s. Добавлю ещё речь Кортни на Дне культуры, которую она подготовила, но не смогла прочитать:
Сегодня я хочу поговорить о своей культуре — британской культуре — и о том, почему она важна для меня. В Британии много традиций, включая чаепитие, любовь к разговорам о погоде и королевскую семью .

У нас удивительная история: короли и королевы, замки и такие писатели, как Шекспир. Она также современна, разнообразна и постоянно меняется: музыка, мода и еда со всего мира проникают в повседневную жизнь. И не забудем про рыбу с картофелем фри!

«Это также наша манера говорить, наш юмор, наши ценности справедливости и вежливости, а также сочетание старых традиций и новых идей. Но иногда в школе мы слышим только о других культурах — и это здорово, потому что узнавать о разных странах интересно и важно.

«Но может показаться, что принадлежность к британской культуре не считается культурой, просто потому что это большинство. Я считаю, что культура должна быть доступна всем, а не только людям из других стран или с другим происхождением.

«Быть британцем — это всё ещё культура, и это тоже важно. Это часть меня. Так что давайте будем чтить все культуры — будь они издалека или здесь, дома».
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/fury-girl-12-put-isolation-35556503?int_source=nba
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35288
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5344 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 07:26

  ЛАД написав:
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Например, повозка Тесла.

То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8611
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6459 раз.
Подякували: 21598 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 07:40

  ЛАД написав:И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.

Для решения СОБСТВЕННЫХ задач, которые не противоречат устоям общества. Альтруизм нынче не в моде.

А вот для выхода за пределы устоев, без которого нет прогресса, нужен бунтарский дух, который несёт в себе элементы асоциальности.
Тут наши с Виталием взгляды расходятся. Я считаю социализированными удобных людей, которые способны общаться с такими же удобными. Бродяжничество по сути своей асоциально, как и многие другие формы подросткового протеста. Но определенную степень асоциальности, без крайностей, Я считаю необходимой, чтобы человек оставался личностью.
И да, попрошайничество воспитывает не сильную личность, а иждивенческую позицию.

ЗЫ прошу прощения за дробление сообщений. Я с телефона просто не в состоянии ни оформить корректно цитаты, ни достаточно полно запомнить сообщение, на которое отвечаю.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8611
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6459 раз.
Подякували: 21598 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 07:54

  ЛАД написав:Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?

Он давно окреп.
Игры в толерастию давно вылились в дискриминацию всех, кто не подвергался дискриминации ранее.

То, что этот случай попал в прессу и стал широко обсуждаться, а также получил некоторую, хоть и не убедительную, реакцию на высоком уровне, даёт слабую надежду, что пик маразма в этом вопросе уже достигнут.
Благодаря бунтарству ребенка.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8611
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6459 раз.
Подякували: 21598 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 08:58

  Ой+ написав:В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5784
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 649650651652>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4888
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.