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#<1 ... 651652653654 Додано: Суб 19 лип, 2025 02:12 flyman написав: Water написав: ЛАД написав: Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором. Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.

Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.

Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6. Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6.

Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,

шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту

Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.

Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.



P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".

Вам ещё не надоело?

Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.

Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ? Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".Вам ещё не надоело?Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ? ЛАД 2 Повідомлень: 35313 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 02:27 flyman написав: флер осуждає

флер осуждає

А при чём тут флер?

И что она здесь может осуждать? А при чём тут флер?И что она здесь может осуждать? ЛАД 2 Повідомлень: 35313 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 651652653654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4930

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34