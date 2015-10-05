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#<1 ... 652653654655 Додано: Суб 19 лип, 2025 11:36 ЛАД написав: "іншого полу" сразу отметаем. Мужчины не очень часто усиленно занимаются детьми и уж точно не беременеют и не кормят грудью.

У всех у них капитал зарабатывается именно в молодости, в 30 лет это уже состоявшиеся и достаточно богатые люди, которые многое могут себе позволить.

Это всё исключения.

Так что не очень понял, что вы хотели доказать этими примерами и к чему вы их привели. "іншого полу" сразу отметаем. Мужчины не очень часто усиленно занимаются детьми и уж точно не беременеют и не кормят грудью.У всех у них капитал зарабатывается именно в молодости, в 30 лет это уже состоявшиеся и достаточно богатые люди, которые многое могут себе позволить.Это всё исключения.Так что не очень понял, что вы хотели доказать этими примерами и к чему вы их привели.

Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.

Ось цікаве питання за 30 років та капітал. Там дійсно в першу чергу- кар`єра, потім діти. Я колись там працював, в нас була одна з шефів, їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу, бо я тоді вже не працював. Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.

Ще одна дама скористалась штучним заплідненням, у неї чоловіка не було, а дитину вона хотіла. Ось так потрібний тобі колір очей, волосся та інші технічні характеристики батька. Вона пішла у декрет, більше я її не бачив.

Чогось в них було популярно жінкам у Африку мотатись, чоловікам у Таїланд, потім з`являлись відповідного кольору шкіри чоловіки та розрізу очей жінки. Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.Ось цікаве питання за 30 років та капітал. Там дійсно в першу чергу- кар`єра, потім діти. Я колись там працював, в нас була одна з шефів, їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу, бо я тоді вже не працював. Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.Ще одна дама скористалась штучним заплідненням, у неї чоловіка не було, а дитину вона хотіла. Ось так потрібний тобі колір очей, волосся та інші технічні характеристики батька. Вона пішла у декрет, більше я її не бачив.Чогось в них було популярно жінкам у Африку мотатись, чоловікам у Таїланд, потім з`являлись відповідного кольору шкіри чоловіки та розрізу очей жінки. Water Повідомлень: 3210 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 652653654655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4941

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34