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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:36

  ЛАД написав:"іншого полу" сразу отметаем. Мужчины не очень часто усиленно занимаются детьми и уж точно не беременеют и не кормят грудью. :)
У всех у них капитал зарабатывается именно в молодости, в 30 лет это уже состоявшиеся и достаточно богатые люди, которые многое могут себе позволить.
Это всё исключения.
Так что не очень понял, что вы хотели доказать этими примерами и к чему вы их привели.

Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.
Ось цікаве питання за 30 років та капітал. Там дійсно в першу чергу- кар`єра, потім діти. Я колись там працював, в нас була одна з шефів, їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу, бо я тоді вже не працював. Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.
Ще одна дама скористалась штучним заплідненням, у неї чоловіка не було, а дитину вона хотіла. Ось так потрібний тобі колір очей, волосся та інші технічні характеристики батька. Вона пішла у декрет, більше я її не бачив.
Чогось в них було популярно жінкам у Африку мотатись, чоловікам у Таїланд, потім з`являлись відповідного кольору шкіри чоловіки та розрізу очей жінки.
Water
 
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