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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 654655656657 Додано: Нед 20 лип, 2025 13:22 Water

саме тайок, бо вважається саме вони "спеціалісти"(не лікарки, але знавці своєї справи) по масажу простати.





У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.

Під час масажу простати Флаймана:

У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.Під час масажу простати Флаймана: Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лип, 2025 15:38, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 15722 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 13:54 Hotab написав: Water

саме тайок, бо вважається саме вони "спеціалісти"(не лікарки, але знавці своєї справи) по масажу простати.





У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.

Під час масажу простати Флаймана: У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.Під час масажу простати Флаймана:

Так він не там шукає.

Цьому Ночкіну flyman повинен зробить зустрічну пропозицію- вийти заміж, бо куди не плюнь- всюди цей flyman з чим Ночкіним, якого чомусь зве філіпнкою.



UPD: Ніхто не забороняє flyman`у "виписать" собі хоч філіпінку, хоч в`єтнамку, хоч увесь Лаос, квитки на літак десь до Польщі або Молдови, вже завтра вона у нього в обіймах. Так він не там шукає.Цьому Ночкіну flyman повинен зробить зустрічну пропозицію- вийти заміж, бо куди не плюнь- всюди цей flyman з чим Ночкіним, якого чомусь зве філіпнкою.UPD: Ніхто не забороняє flyman`у "виписать" собі хоч філіпінку, хоч в`єтнамку, хоч увесь Лаос, квитки на літак десь до Польщі або Молдови, вже завтра вона у нього в обіймах. Water Повідомлень: 3222 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 16:28 Water написав: .......

Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".

...... .......Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".......

Непонятная фраза.

"нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"? Непонятная фраза."нєхватаєтмужского "вніманія", но "їхали "звідти""? ЛАД 2 Повідомлень: 35349 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 16:48 ЛАД написав: Water написав: .........

Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми. .........Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми. Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?



їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.

Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.



Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк. Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор? Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор?



Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.

В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.

Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.

И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".

Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.

Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна. Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна. rjkz

Повідомлень: 17637 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8652 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 654655656657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4971

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34