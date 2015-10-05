Ну і Віталій роздав всім свій тг для спілкування!
Ти що - в прольоті?
І це після всього що я йому зробив (відмив, бліх вивів, відасоціалізувпв азад, повернувши в общіство).
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Додано: Пон 21 лип, 2025 18:18
Успіх
І це після всього що я йому зробив (відмив, бліх вивів, відасоціалізувпв азад, повернувши в общіство).
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:22
Re: Психологія та саморозвиток
Всім мають бути як Хотаб ,
Насравді - ніт.
Додано: Пон 21 лип, 2025 20:29
Всі повинні бути різні.
Але не повинні бути 3.14-дарами паразитами у воюючій країні.
Акуєвше тєло працює за кріпту , без будь яких податків , чим і хвалиться. Чмо кончене
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