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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 656657658659
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:39

Re: Психологія та саморозвиток

UA написав:
  Бетон написав:Ушла легенда.
Ozzy под твои песни прошло моё детство. if i close my eyes forever лучший медляк.

Бухал жёстко, летучих мышей на концертах ел..
В Украине его б бусифицировали... Возраст тот, Паркинсоном хворал
Типичный Зе гвардеец

Тут ему 21
Свежий огурчик
Это видео настолько круто для своего времени что как будто снято в нулевые, просто стилизовано под 1970. Сама песня опередила время , и по сути классический панк рок

Если были боги рокнролла то это элвис, джимми хендрикс, джим морисон, игги Поп,элис купер,Оззи и курт кобейн
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:03

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:12

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 12:42

  fox767676 написав:Это видео настолько круто для своего времени что как будто снято в нулевые, просто стилизовано под 1970. Сама песня опередила время

Обратите внимание на это
Стиль, внешний вид главного протагониста клипа был взят на вооружение Тимошенко Ю.В. псле 2014, кроме того на 2:55 предсказано разрушение ею кремлевских башен.

https://youtu.be/PbgKEjNBHqM?list=RDPbgKEjNBHqM
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:34

знайдена причина промислової революції

https://www.youtube.com/shorts/gT6EROm3lak
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:36


якесь ВІА "Ботани" в ДК "Залізнодорожник"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 16:41

  fox767676 написав:
UA написав:
  Бетон написав:Ушла легенда.
Ozzy под твои песни прошло моё детство. if i close my eyes forever лучший медляк.

Бухал жёстко, летучих мышей на концертах ел..
В Украине его б бусифицировали... Возраст тот, Паркинсоном хворал
Типичный Зе гвардеец

Тут ему 21
Свежий огурчик
Это видео настолько круто для своего времени что как будто снято в нулевые, просто стилизовано под 1970. Сама песня опередила время , и по сути классический панк рок

Если были боги рокнролла то это элвис, джимми хендрикс, джим морисон, игги Поп,элис купер,Оззи и курт кобейн

теж класика
flyman
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В целях борьбы с алкоголизмом правительство Нидерландов закупило 2 вагона конопли.
Сибарит
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pensionerija

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