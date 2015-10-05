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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 24 лип, 2025 21:39
UA написав: Бетон написав:
Ушла легенда.
Ozzy под твои песни прошло моё детство. if i close my eyes forever лучший медляк.
Бухал жёстко, летучих мышей на концертах ел..
В Украине его б бусифицировали... Возраст тот, Паркинсоном хворал
Типичный Зе гвардеец
Тут ему 21
Свежий огурчик
Это видео настолько круто для своего времени что как будто снято в нулевые, просто стилизовано под 1970. Сама песня опередила время , и по сути классический панк рок
Если были боги рокнролла то это элвис, джимми хендрикс, джим морисон, игги Поп,элис купер,Оззи и курт кобейн
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Додано: Чет 24 лип, 2025 22:03
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:12
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Додано: Пон 28 лип, 2025 12:42
fox767676 написав:
Это видео настолько круто для своего времени что как будто снято в нулевые, просто стилизовано под 1970. Сама песня опередила время
Обратите внимание на это
Стиль, внешний вид главного протагониста клипа был взят на вооружение Тимошенко Ю.В. псле 2014, кроме того на 2:55 предсказано разрушение ею кремлевских башен.https://youtu.be/PbgKEjNBHqM?list=RDPbgKEjNBHqM
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:34
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:36
якесь ВІА "Ботани" в ДК "Залізнодорожник"
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Додано: Вів 29 лип, 2025 16:41
fox767676 написав: UA написав: Бетон написав:
Ушла легенда.
Ozzy под твои песни прошло моё детство. if i close my eyes forever лучший медляк.
Бухал жёстко, летучих мышей на концертах ел..
В Украине его б бусифицировали... Возраст тот, Паркинсоном хворал
Типичный Зе гвардеец
Тут ему 21
Свежий огурчик
Это видео настолько круто для своего времени что как будто снято в нулевые, просто стилизовано под 1970. Сама песня опередила время , и по сути классический панк рок
Если были боги рокнролла то это элвис, джимми хендрикс, джим морисон, игги Поп,элис купер,Оззи и курт кобейн
теж класика
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:21
В целях борьбы с алкоголизмом правительство Нидерландов закупило 2 вагона конопли.
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