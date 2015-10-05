Ты уже ответил, почему никогда ничего подобного не возникает и не возникнет в Украине
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Додано: Сер 30 лип, 2025 22:07
Ты уже ответил, почему никогда ничего подобного не возникает и не возникнет в Украине
Додано: Сер 30 лип, 2025 22:45
Re: Психологія та саморозвиток
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Додано: Сер 30 лип, 2025 22:58
прожити життя щоб не було шкода за марно втрачені роки
Коротенька лекція про те як прожити життя щоб не було шкода за марно втрачені роки
Додано: Сер 30 лип, 2025 23:01
flyman
Мені нема коли..
Давай коротко , це треба на 140 дол і секс за морозиво в 1 дол від тої, яка і сама готова доплатити?
Ну просто дійсно нема коли..
Додано: Сер 30 лип, 2025 23:05
саморозвиток
Не можу впізнати - це Флер, чи колишня Хотаба?))
Додано: Сер 30 лип, 2025 23:11
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
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