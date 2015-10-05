RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 18:57

Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 22:04

Як має бути по-правильному?

Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>

Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...


А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?
Який вихід з такої ситуації мав би бути?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8451
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 22:09

  Успіх написав:Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>

Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...


А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?
Який вихід з такої ситуації мав би бути?

Ти УБД? :D
То ти сон розказуєш?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 662663664665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6889
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4315)
14.08.2025 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.