Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:57
Додано: Чет 14 сер, 2025 22:04
Як має бути по-правильному?
Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>
Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...
А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?
Який вихід з такої ситуації мав би бути?
Додано: Чет 14 сер, 2025 22:09
Ти УБД?
То ти сон розказуєш?
