Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:57

Флер цікавиться, долярчик відповідає

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 15963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 23 сер, 2025 09:28

  Hotab написав:2фокс:
Зображення






Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 12:20

"Стук железных копыт:истоки"
Тут с 3:15

Тут еще
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 12:23

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Где Виталий из ирпеня?
нічо було буліть главаря подросткової банди і успішного псіхолога. Він бросіл нас. )
Жаль дьдько інтересний, і лічно проти нього ніц не маю, постраждав він виключно за ідєю, не люблю я цю псіхосєкту)


Бандерлог, ви хоч тут з'являйтесь час від часу, хоч раз на тиждень
Можете анекдот, чи пісеньку хоч анархістську , хоч християнську викладати
Зі святом, хоч зовсім не те сталося як гадалося 34 роки тому
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 12:34

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 17:18

Re: Психологія та саморозвиток

Дыхание осени
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 10:40

Крузо

Крузо

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:22

flyman

Прикинь, только что хотел сам это видео запостить и тебя тегнуть
матриця(с)!
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 11:40

Re: Психологія та саморозвиток

дуже дивна тема
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10618
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 12:02

  Investor_K написав:дуже дивна тема


попрохаю адміністрацію щоб для вас відкрили гілку - шизофренія, деменція та догляд
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 666667668669
